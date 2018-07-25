電競夯 職缺暴增逾6倍

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中國時報
／新北報導

電子競技去年獲得國際奧林匹克委員會認可為體育運動，列為2020年亞運正式比賽，台灣也在去年底將電競正式納入運動產業，在政策效應帶動下，電競相關企業紛紛搶進徵才，近2年電競產業相關職缺釋出量暴增逾6倍，儼然形成一股電競徵才熱潮。

新北市就業服務處統計，去年6月至今年6月新北市電競相關產業職缺共釋出67個職缺，前年6月至去年同期則僅釋出10個職缺，顯示電競產業界人才需求成長。

立法院去年11月7日三讀通過《運動產業發展條例》部分條文修正案，將電子競技產業、運動經紀業正式納入運動產業，開放各級政府、公營事業配合國家政策投資。

就業服務處長林澤洲表示，去年6月至今年6月釋出的67個電競產業職缺中，絕大部分在今年1月開始出現，看得出政策帶動的效應。

林澤洲說，67個電競產業職缺，以軟體程式設計師22個最多，其次是多媒體動畫設計19個，另外還有平面廣告設計、企劃專員、網路軟體程式設計等。

微星科技表示，電競產業在全球崛起確實影響業界徵才取向，微星過去著重招募工程研發人員，近年則擴大招募電競團隊成員，盼得到競賽或硬體改善的實務建議，徵才取向不僅年輕化，更透過電競產業相關課程大舉培育新人，為全球電競市場做準備。

(中國時報)

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