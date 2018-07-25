桃選將連署 拒絕用肺發電

2018年07月25日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市龜山區議員參選人牛煦庭，24日與「以核養綠」公民投票發起人黃士修召開記者會，強調非核家園計畫實施後，桃園將成為全台最大的火力發電城，頂替台中成為台灣之肺，呼籲桃園市長鄭文燦拒絕桃園的3項電廠增建計畫，守護桃園人的環境和健康。

牛煦庭表示，桃園現在已有觀音大潭、華亞汽電、蘆竹海湖、大園汽電和龜山國光5座火力發電廠，發電總容量約818萬瓩，貢獻全台約1/5的電力，若核1、核2、核3相繼退場後，桃園部分發電廠擴建，火力發電廠總發電量將高達1400萬瓩，成為提供全國1/3電力的全台第一火力發電城。

牛煦庭說，桃園市內工商民生使用電力約占全國總用電量13.9％，在不計入緊鄰的林口和新桃火電的汙染排放下，桃園早已過度承載環境的壓力，未來若貫徹非核家園計畫，在2025年核電退場帶來514.4萬瓩電力缺口，「屆時將由桃園來補齊。」

黃士修表示，桃園市境內正計畫或進行中的增建之火力機組包括觀音大潭電廠增建計畫、龜山國光電廠2期擴建計畫，以及龍潭高原燃氣機組新增計畫，3個計畫將替桃園市境內火力燃氣發電量增加525萬瓩，等同將廢核的替代電力全部交給桃園市民承擔。

黃士修強調，蔡英文政府強調要「分散發電」，然而桃園大潭、國光電廠的擴建則是標準的「集中發電」，呼籲民眾響應以核養綠公投連署，目前僅有1萬5000份連署，目標在8月底前集滿30萬份，民眾可上臉書粉絲團以核養綠缺電公民自救會了解更多詳情。

(中國時報)