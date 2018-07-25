八掌溪人行景觀橋 動工

目前已大致完成的八掌溪人行景觀橋進度超前，目前正在舉辦命名票選。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉市報導
總工程經費9000萬元的「八掌溪人行景觀橋周邊環境改善工程」24日舉行動土典禮。（呂妍庭攝）

總工程經費9000萬元的「八掌溪人行景觀橋周邊環境改善工程」24日舉行動土典禮，嘉義市長涂醒哲除透露人行景觀橋進度超前，中秋將邀民眾上橋賞月有望，也特別向環境改善工程承包廠商拜託「做快一點」，強調工期只能提前不能延宕，希望趕在明年黃金風鈴木盛開時，讓大家提前享受八掌溪河岸的美麗風光。

目前已大致完成的八掌溪人行景觀橋預計9月10日啟用，進度超前，涂醒哲昨致詞時除強調「公共建築是屬於大家」，所以會維持他不落款的慣例；也說為配合景觀橋工程，市府工務處努力爭取到前瞻計畫水環境建設，獲水利署特別核定補助7200萬元，配合市府自編預算1800萬元，將把彌陀寺旁約2.2公頃的土地整建成水岸綠地公園。

涂醒哲表示，八掌溪人行景觀橋周邊環境改善工程完工後，公園廣場搭配八掌溪人行景觀橋的單塔不對稱斜張橋，再加上第五河川局的「魅力河段計畫」，一定會成為市民最愛來散步的地方，形塑出嘉義觀光新亮點。鑑於正命名中的景觀橋將提前完工，希望工期300天的周邊環境工程進度也能快幾步。

五河局長陳中憲稱，該工程屬水環境一縣市一亮點的競爭型計畫，年初才核定，原定明年底完工，但「第一名的市長」7月就動工，要給市府團隊一個大大的讚。至於河川局在八掌溪周邊進行的魅力河段計畫已進入設計階段，將分3標發包，完工後將與景觀橋和公園相得益彰。

市府還特別開放民眾上網投票參與命名，公園廣場已有「綠映水漾」、「萃綠嘉園」、「遊嘉綠」、「森呼溪」在PK，景觀橋則有「雲掌橋」、「彌陀鷺橋」、「映月橋」入選，預定31日下午5點票選結束。

(中國時報)

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