大病初癒 興邦里長挑戰7連霸

前鎮區興邦里長蔡春榮。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

前鎮區興邦里長蔡春榮已任24年里長，但近年健康亮起紅燈，甚至因病住院好一陣子，他一度想藉此機會退休，但「想到里民需要我」，便打起精神努力調養身體，如今大病初癒，想為里民服務的熱忱不變，繼續挑戰7連霸。

60歲蔡春榮是嘉義東石人，打從國中就舉家搬到前鎮一帶，在地深耕40餘年。他說，自己是誤打誤撞，踏入政壇選里長，宗族流著「服務熱血」，有不少人當基層民代，像是前市議員蔡媽福、蔡慶源，以及參選此次前鎮、小港區議員的蔡武宏則是他的堂弟。

他已當選6屆里長，僅有3屆有挑戰者出現，上屆則是同額參選，拿下6成票數。此次有無黨籍謝文龍來勢洶洶，與他互別苗頭，但蔡春榮很有信心，自己認真打拚，這20幾年來服務件數突破6、7000件，只要是里民請託，不是違法的事，就會盡全力做到。

他在任內為地方爭取多項建設，從整治前鎮河恢復美麗外，也打造興邦公園、親水公園，前鎮之星自行車道設置無障礙電梯、凱旋四路限制大型車輛夜間通行等，成為里民眼中「萬事通」的里長伯。

不過，他近年來身體不盡理想，陸續感染A型流感、腦膜炎，甚至住進醫院，所幸已漸漸復原，他直說「天意讓我恢復健康，就是要繼續來服務里民」，他在太太、4名子女及里民鼓勵下，決定再為里上打拚。

(中國時報)

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