消防閥遭鋸變賣 偏鄉沒水用

2018年07月25日 01:27 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉重光部落地處偏遠，村內無自來水源，消防局考量救災安全，今年4月才免費為村內蓄水池安裝黃銅消防球閥，村民前日發現消防接頭處疑遭人鋸斷變賣，大罵竊賊沒天良；沒自來水已夠可憐，現在不但沒水可用，恐還影響救災，呼籲警方盡快將竊賊繩之於法。

偏鄉部落因自來水管線設置不易，社區常設有蓄水池供民生用水使用，消防局因應救災需要，4月時針對文蘭村重光部落等沒有消防栓箱，救災搶救不易社區或缺乏自來水源社區免費安裝消防水閥開關，以利火災時能有不斷的水源供應救災。

消防閥安裝還不到百日，重光社區居民23日突然發現無水可用，前往社區蓄水池查看，驚見消防用接頭不翼而飛，池內水源已經漏光光，懷疑重約1公斤多，銅質的消防球閥恐被歹徒覬覦，趁著黑夜以工具將接頭整齊鋸斷再變賣，氣得向警消報案。

文蘭村長田文才忿忿說，究竟是誰那麼可惡破壞救災設備，呼籲轄區警方及社區居民協助揪出凶手。警方指出，廢銅回收價格每公斤僅百餘元，吉安警分局壽豐分駐所案發後立即調閱相關路口監視器，目前已鎖定一名涉嫌男子全力偵辦中。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，偏鄉社區水源建置不易，仰賴社區民眾一同努力，不管歹徒動機為何，破壞消防設備行為將使居民安全陷於危險之中，依消防法規定可處3年以下有期徒刑或拘役，得併科6000元至3萬元以下罰金，絕不寬貸。

(中國時報)