三峽藍染節開跑 來聽民歌

三峽藍染節28、29日登場，除了各式體驗活動，還有民歌演唱會，圖為民歌手王瑞瑜跟小朋友一同合唱。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

三峽年度盛事藍染節即將在本周末登場，除有一系列特展、DIY與民歌演場會外，每年總被秒殺的「三峽職人小旅行」再度推出，包括傳統挽面、西服、製油、製茶等遊程，邀請民眾一起到三峽體會傳統藍染魅力，感受在地熱情與文化。

新北市府24日舉行活動開跑記者會，邀請三峽在地幼兒園孩童，身穿藍染服飾走秀，另邀請民歌手王瑞瑜跟小朋友一同合唱〈捉泥鰍〉，讓現場觀眾聽得如癡如醉。

文化局主祕翁玉琴表示，三峽位在淡水河流域，古名叫三角湧，因盛產可製作成藍染原料植物馬藍，逐漸成為染料集散地，也開始盛行製作藍染。

翁玉琴表示，藍染節至今已邁入第17屆，本次活動為重現染布街風華，結合在地藍染工作坊共同規畫特色意象佈置，另與插角藝術家將用三峽在地的特色圖像（拱橋、大菁等）雕刻於拓版上，讓民眾可將三峽在地景致拓印於染布、T恤或帆布袋上。

創作者謝佩樺表示，起初因孫子怕冷，為他製作一雙以藍染顏料上色的鞋套，從此愛上藍染，成立工作室販售自製的藍染手工藝品，透過三峽藍染節的推廣，業績比起15年前成長約8成，是在地重要的年度盛事。

翁玉琴說，活動還包含「藍染點燈、拓印及民歌演唱」、「文化列車展示」、「藍染特展」、「藍染DIY體驗」與「三峽職人小旅行」等，歡迎大家共襄盛舉。另外，只要在活動期間到三峽在地特約商店消費滿500元，即送藍色小洋裝拼圖，數量有限，詳洽文化局官網。

(中國時報)

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