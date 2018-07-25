芎林偏鄉童 學日語捏大福

2018年07月25日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

台灣與日本交流密切，哈日風歷久不衰，大華科技大學商企系與日研社23日至25日赴芎林國小舉辦「2018哈日文化體驗暑令營」，教小朋友們用日語介紹家鄉特產如米粉、貢丸與橘子，甚至還動手捏日本大福，在遊戲中學習日本文化。

今年的哈日文化體驗營，大華科技大學派出近25位同學，吸引超過52位芎林國小學童熱血參與，每日設計不同的特色課程。第一天讓學童用日語認識家鄉特產的米粉、貢丸與柑橘、水梨、柿子等水果，讓學童未來有機會用日文介紹給外賓有關家鄉水果。

不只水果等特產，客家麻糬和日本大福同樣都是米做的麻糬，卻有不同的故事，日本大福於1771年江戶時期崛起，發音相同「大腹」，逐漸演變成有福氣的「大福」。學童們邊學著日語說法，同步製作麻糬。

平日商家常見的日本招財貓，在哈日營也有深度的介紹，舉起右手的意思是「招財」，而舉起左手則意指「招福」；若使用兩隻招財貓，一左一右，那麼財和福便能一起來到。透過各種遊戲，好玩有趣又能學到知識。

大華科大校長李右婷說，大華科大本著深耕在地的服務熱忱，帶著學生進行各項服務學習與帶動中小學，大學生們也透過如此學習，在酷熱的暑假中，走進偏鄉走進小學，將自己在校所學，努力貢獻，期待每位學生都能夠學以致用。

(中國時報)