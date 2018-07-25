古坑國中棒球隊 打造新興強權

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中國時報
／雲林報導

雲林縣古坑國中小國中部棒球隊成軍不到3年，便成為黑馬在縣內比賽屢獲佳績，甚至在成軍第一年就代表縣參加全國賽，今年首位畢業球員更同時考上嘉義高中等3校棒球隊，實力備受肯定，並吸引嘉義縣球員甚至U12國手加入球隊，讓球隊實力如虎添翼。

古坑國中小國中部棒球隊是雲林縣最年輕的球隊，卻如黑馬般快速竄起，因為縣賽表現傑出，成軍還不到3年，就曾2度代表雲林縣參加全國棒球聯賽，被棒壇譽為「明日之星」。今年唯一的畢業球員李奕德，同時考上嘉義高中、高雄普門中學及台南南英商工棒球隊，成為學弟學習的對象。

不過，亮眼表現的背後，卻是克難以及辛苦的累積。校長陳育琳指出，該校的資源匱乏，無論是球具還是設備，甚至球衣，都是靠著社會資源以及後援會的協助才募集到，非常感謝建大輪胎、沅景造景、富達環宇以及富宇建設等企業，為偏鄉孩子圓棒球夢。

少子化造成各校搶學生搶得凶，該校棒球隊截至目前已有10餘位新血加入，其中不乏斗南鎮、西螺鎮等外學區的學生，甚至嘉義大林的孩子也慕名而來，使全隊戰備更堅強。其中，最受矚目的是，曾入選U12（U-12 Baseball World Cup）世界盃棒球賽的國手也加入，使該球隊如虎添翼。

(中國時報)

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