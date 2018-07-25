瓦斯管線亂埋 形同未爆彈

2018年07月25日 01:28 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北近年有3起施工挖斷瓦斯管線導致嚴重事故，儘管《北市道路挖掘管理自治條例》明確規定地下埋設物深度，但議員王欣儀發現，上路13年來仍有瓦斯單位未依規定設管，圖資又未如實記錄，等於沒用，她要求市府確實監督瓦斯業者核實管線位置，達到公安事故零容忍。

王欣儀24日在議會質詢指出，北市有4家瓦斯公司，共有237萬公尺的瓦斯管線遍布全市，但記錄的埋設深度和位置與實際位置落差很大，儘管道管中心持續探測全市道路地下管線分布及埋深，不過截至今年仍有近71萬公尺尚未完成，形同未爆彈。

她說，近3年北市有3起嚴重事故，都是因施工不慎挖損造成瓦斯漏氣，今年5月交工處在內湖安康路與東湖路交叉口，就因切割路面時挖斷管線而釀火警。

該案施工前，道管中心有警示挖掘路徑會遭遇危險管線，但交工處依規定套繪管線圖資，顯示欣湖瓦斯公司的天然氣管線深度為1公尺，因而認為可施工，豈料該瓦斯管實際埋深卻是20公分深，釀成嚴重意外。產發局應立刻要求各家公司釐清北市實際管線圖資相關資料，道管中心也要核實抽驗，保障民眾安全。

產發局長林崇傑表示，地下管線埋設已久，不免會出現圖資和實際位置不符的狀況，現在若有工程可規整規線，產發局會一起進行清查，也會透過瓦斯公司和相關單位進行管線位置比對。

(中國時報)