百年勝興車站 消防演練

2018年07月25日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣三義鄉舊山線勝興火車站是鐵路最高點，也是縣定古蹟及熱門景點，更是全國唯一的鐵道自行車試運轉起點，平日遊客同樣絡繹不絕。然因百年勝興站為木造建築，聯外道路苗49線狹小，縣府文化觀光局24日舉行消防演練，強化防災意識及應變能力。

苗栗縣文觀局表示，近20年來國內古蹟及歷史建築重大火災統計顯示，重大火災造成原因包括用火不慎、電器起火、人為縱火及施工不慎等因素，國內平均每年燒毀1座文化古蹟。為了確保當災害發生時，能有效保障遊客安全，降低勝興站及周遭環境損壞，邀集在地社團及鐵道自行車經營團隊參與演練，也是另類行銷。

文觀局與消防局指出，災害發生當下，救助方式通常有自救、共救及公救，自救為民眾當下立即反映進行保護措施；共救為鄰居社區互相幫助救護；最後通報政府單位進行公救。

參演人員防災編組共分為「緊急應變組」、「通報聯絡組」、「人員疏散組」及「車輛引導組」，藉實兵消防演練強化縣定古蹟的管理人、使用者及周遭居民緊急應變能力，期有效降低古蹟的損壞及傷亡，不過演練只以水霧進行滅火，避免損及珍貴文化資產。

在縣定古蹟實兵演練比較少見，尤其又在因Rail Bike熱門景點，加上逼真的演練，一度引起遊客虛驚，除凸顯縣府對古蹟防災及保全珍貴文化資產的重視外，也以另類方式行銷在地觀光。

(中國時報)