柯競選辦公室 尋落腳處

2018年07月25日 01:28 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲租用公共辦公空間「小樹屋」做為競選辦公室，日前被議員爆料違規使用，柯辦已於上周五撤離，至今尚未找到落腳處，柯文哲昨（24日）受訪表示，現在都沒人敢租給他們，因為台北共同辦公空間8成以上不合法；至於是否考慮「行動辦公室」？柯笑稱，「要去公園辦公喔！」租車也要考慮停車問題。

公共辦公空間「小樹屋」因柯文哲承租為競選辦公室，遭議員踢爆違反土地使用分區管理，北市府上周五認定小樹屋違規使用，柯辦也火速退租，另尋辦公地點。

對於競選辦公室新址，柯文哲昨出席第2屆智慧生態社區競圖頒獎典禮前受訪表示，還在找尋合適地點，現在都沒人敢租給他們；媒體詢問是否考慮行動辦公室，柯笑說，「要去公園辦公喔！」用行動辦公室還要租車，車輛停放地點也是問題。

此外，柯文哲競選團隊日前舉行海選第2階段面試，徵求發言人、隨行幕僚、社群經營、議題撰述等人才，從42人應試者中選出13人，已陸續發出通知，因有些人先前有工作，離職需要2周至1個月準備期，競選團隊預計8月1日就位。

柯文哲競選辦公室表示，仍會以公共辦公空間為優先，但隨著海選結束，人力陸續到位，除找其他公共辦公空間，也會找尋合適的獨立辦公室，以市中心交通便利地點優先考量。

(中國時報)