齊心獻愛 美髮師連9年飢餓三十

2018年07月25日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

現代人普遍不知飢餓為何物，多數8、9年級生價值觀更是有能力賺錢就不虧待自己。不過，台南一群美髮師連續9年響應世界展望會飢餓三十，用行動實踐人飢己飢，省下1日餐費捐100元並感召顧客、親友，平均每年捐款20萬元給世界展望會投入國內急難救助及救援國際難民。

米蘭時尚髮型連續9年響應飢餓三十，是國內少見連年不輟投入奉獻的企業，業者許漢宗為了觸發員工具備同理心，以及體恤、服務別人的熱忱，率先帶頭飢餓12小時，激勵員工跟進，超過20位員工與他一樣連續9年體驗飢餓並捐款。他還說，希望透過體驗飢餓，讓每個人知道自己是幸福的，有能力為人付出更幸福。

值得一提的是，這群美髮師24日體驗飢餓12小時，從早上7點起禁食，但眾人一早就先前進長泰教養院義剪，有美髮師打趣「雖然沒吃東西還要一直工作，覺得手都要發抖了，但忙碌反而讓人忘記飢餓，也讓這場義剪更有意義。」

台灣世界展望會南區辦事處主任林惠君推崇，米蘭員工不只體驗飢餓，更透過3個體驗關卡，感受難民的生活，包括模擬飛彈來襲而匍匐前進、以有限材料搭建難民帳篷、頭頂近10公升水桶行走蜿蜒的道路，感受漫漫取水路，體認到救援戰火難民的急迫性，深化飢餓三十活動的意涵。

(中國時報)