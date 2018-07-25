口水挺台 日本原形畢露

2018年07月25日 04:11 中國時報 蘇嘉祥

24日中午台北晴空霹靂，從北京傳來東亞奧林匹克委員會（EAOC）臨時理事會決議取消2019年「台中東亞青年運動會」承辦權，我國體育發展頓時如同遇上7級地震，前途堪慮。

先前我們就一再強調，台灣小國寡民，生存之道要以智取勝，台灣國際環境很惡劣，處處碰壁，但是世人皆知在國際奧會（IOC）「中華台北」這塊招牌代表台灣，台灣的體育地位是目前國際組織裡享有最公平待遇的一塊，但是有些人昧於歷史常識，也不做功課認清現勢，如今嘗到苦果了。2014年我們打敗蒙古國首都烏蘭巴托，取得2019年第1屆東亞青年運動會的承辦權，平心而論，那時是馬英九時代，大陸有意成全，並沒有使力阻擋，如同我們取得2017年台北世大運一樣，台灣有機會得到真正掛「奧林匹克」旗幟的東亞青運。

但今天台灣的執政黨不知是真的不懂體育，還是老壽星吃砒霜，居然忘了1973到1980年我們不能參加奧運、亞運，被趕出各個國際運動總會的慘痛經驗，大搞「2020東京奧運台灣正名公投」，如今弄得EAOC中8個會員國，只有我們自己1票投「贊成」台中市續辦東亞青運。

東亞青運的會員國只有中華台北、中國、日本、南韓、北韓、蒙古、香港、澳門等8個會員國，24日上午在北京的「臨時理事會」是中國大陸的主席劉鵬策動發起，他肯定先遊說了其他會員國，所以中午時分的「舉手表決」時，只有中華台北的主席林鴻道1票贊成繼續由台中承辦，日本則投「棄權」。

根據EAOC章程，這個協會的主席也有額外1票的投票權，所以劉鵬加上中國代表及南韓、北韓、蒙古、香港、澳門，有7票「反對」由台中市繼續辦理第1屆東亞青運。最後的結果是7：1：1。

劉鵬提出這個議案的主要原因是「中華台北正在舉行正名公投活動，明年東亞青運期間，有太多不確定因素，不適合再承辦東亞青運。」台灣的民主生態和其他東亞國家不一樣，就民主而言，超過其他會員國，但是「協議就是協議，簽約就是簽約」，我們和國際奧林匹克委員會在1982年簽定的協議，就是用「中華台北」名義，如今甘冒大不韙更名，可能得承受一連串衝擊了。

值得關注的是日本代表這次投的居然是「棄權」，聽中華奧會人員轉述，日本代表在發言階段曾經幫忙提及台中市為了辦理東亞青運，已經投注近7億元新台幣，台灣人很期待云云，但是到了節骨眼「投票」時，他們還是選擇棄權。

蔡政府一直認為日本是我們最有力的支持者，這次想借用日本一些人發起「2020東京奧運時，支持台灣用台灣的名義」議題搞正名公投，但認真追究才知道其實這只是一小部分日本次次級團體發起的，就好像台灣的南社、北社小團體，真正的日本奧委會還是會看世界大局，很現實的。

台灣一小撮人隨著別人的茶餘飯後閒話起舞，如今傷害台灣青年運動員的惡夢才剛開始，這只是體育運動的小區塊，如果日本當局以政治思維，在經濟、外交甚至戰爭時選邊站，對台也投「棄權」，那日本還可靠嗎？這一票，蔡政府能不驚醒嗎？（作者為國立體育大學兼任助理教授）

(中國時報)