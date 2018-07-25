當人工智慧變成了工人智慧

2018年07月25日 04:11 中國時報 李學文

近來在AI領域有些趣事值得討論。

被封為全球最美的AI人工智慧機器人Sophia首度來台參與創新論壇，並發表演說。根據現場記者描述，面對比較複雜的問題，人類可以即時回答，但Sophia卻需要較長的時間。Sophia這次來台坐的是飛機，但卻是待在貨艙內，雖跟人類一樣有思想、能談話及工作，但是國內財政部關務署按稅法依然把她當成貨物看待。

最近去業界朋友公司拜訪，樓下入口處的安檢是採用人臉辨識AI系統，它同時也取代員工每日上下班的打卡機制，旁邊的提醒字眼是「請面對鏡頭，脫下帽子，太陽眼鏡及口罩」。朋友說這套系統仍非百分百準確，如果拍攝角度不對，光影不對，還是變換了什麼造型，都可能導致辨識錯誤或無法辨識，所以目前都還需要有真人警衛在旁協助。想起來也頗感好笑，原本是很簡單的事，不需要高智商的守衛，無論今天員工是素顏、帶妝，無論是頭髮變長變短、變直變捲，無論是多少人，守衛人員一眼即知。現在變複雜了，準確度還下降，現階段，人恐怕還是最為可靠的。

無獨有偶，最近瑞典銀行Nordnet決定解雇一名員工Amelia，有趣的是，Amelia是一位享譽全球的AI助理。據悉，Ameila可以識別100多種語言的單詞和短語。在去年夏天，Nordnet想將AI技術導入至銀行的服務業務體系，因此雇用了Amelia。Amelia和正常的工作人員一樣，它的職責是加快辦理業務的速度，說服客戶完成開戶，並且提高客戶滿意度等。但是以上兩個重點，公司都認為Amelia沒能做到，因此在評估之後，Nordnet決定解雇Amelia。只是，希望未來Nordnet用來取代它的是更進化的AI，而不是人類，如果是人類，AI之路不就好像是白走一遭了。

科技改變生活，從來都需要經過長期演化的過程，豈會如革命一般地一夕轉變？2015年是經典科幻電影《回到未來》（Back to the Future）上映30周年，2015年10月21日對不少我們那一代的電影迷來說，更是個非常值得討論的日子，因為當天正是《回到未來》續集當中，主角馬堤與布朗博士穿越到未來的「那一日」。

當時片中出現了許多未來科技，如家用能源反應器、飛行汽車、自動綁鞋帶球鞋、一鍵多功能自動深縮夾克、懸浮滑板、遛狗機器人、濃縮還原披薩等，而時至今日，根本都還見不到一個影子。30年是一整個世代，說實話，在我那個年紀，對科技的發展歷程一無所知，還真的認為30年後可以看得見這些發明哩。

在商業利益的推波助瀾下，原本是個值得人類以一整個世代投注心力發展的人工智慧，卻被許多投機業者以革命取代演化的口號宣傳，不僅最終自身發展不善，更傷害了某領域應該有的被理解方式。新聞中人、事、時、地、原因和方法等5W1H是最基本的認知，但瞬息萬變的科技世界裡最為關鍵的其實還是When（何時），有些美麗新世界注定會來到，但卻不是2018年的此時，錯誤的期待導致資源的錯置及錯誤的投資，都是我們該避免的。

2016年是VR元年，原本是個數位影視的重要破壞式創新，卻因為許多業者提出過於便宜行事的版本，造成使用者體驗不良，使得整體產業發展蒙上一層陰影。2017年業界普遍稱其為AR元年，同樣也因市面上出現太多良莠不齊的AR眼鏡及內容，使得部分投資者望之卻步。

來到了2018年的AI，此種情況似未見改善。根據報導，近期有多家美國高科技企業被曝光，用人類假扮人工智慧。加州一間新創公司承諾要為消費者提供「智能回信」功能，但實際上卻是讓AI工程師直接大量閱讀用戶郵件，然後修改演算法所提出的回覆。而有些公司雖然標榜可以用機器和技術辨識語音留言，然後將訊息轉錄成文字，但其實公司就只是找人聽留言，再打成文字而已。還有一家公司承認，他們雖然一直聲稱公司有「智能掃描技術」，但其實只是聘人類員工來幫忙辨識、轉錄收據內容。

人工智慧竟然變成了工人智慧，一般人便可以處理的事情，竟讓我們以為是機器人做到的而嘖嘖稱奇，聽來不覺得備加諷刺？2018年被視為「AI商業化元年」，但近日已不斷有專家提出AI泡沫化的警語，類似的情況頗值得我們好好檢視一番。（作者為科技媒體專欄作家）

(中國時報)