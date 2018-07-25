2018年07月25日 04:11 中國時報 湯紹成

最近陸委會主委陳明通在美國演講，其中有一些對大陸比較善意的論述，接著外交部長吳釗燮對美國CNN的說法，卻又極度傾美，讓人對於蔡政府大陸政策的意圖產生質疑，同時美方對此也有回應，卻還四平八穩。再加上大陸近日來在東海地區的軍演，以及東亞奧會取消在台中2019年的第1屆東亞青年運動會，凡此，確實可以看出當前美中台三邊關係的走向，以及台灣所處的困境。

原本陳明通的說法，其中包括整個民族的歷史記憶，以及多次提到中華民國，還有《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》等，雖然沒有達標，但至少比月前我與布吉納法索斷交之後，蔡英文憤怒的態度要和緩許多。甚至這也已被北京視為回到原點，也就是聽言觀行，至少還能聽得進去。不料吳釗燮卻稱，若無美國持續的軍事支持，台灣易受北京武力占領。這樣的說法不但打臉陳明通的善意表達，又再度以聯美制中來損害兩岸關係，好像我方黔驢技窮，非靠美國不可。

這也的確顯示出台灣當前的困境。我們雖然處於中、美兩大勢力之間，確實有其生存上的挑戰，但是若內部人民一致對外，大家集思廣益、眾志成城，做到勿憂「友」之不來，才是正辦。

只可惜蔡政府對內開刀，民心渙散，認同兩極，需要外援，不足為奇。這也是主政者咎由自取的結果，若不能左右逢源，仍應避免左右碰壁。陳水扁公投綁大選的殷鑑不遠，當時美方翻臉，甚至斥責台灣不是一個國家。如今一旦美方態度改變，蔡英文也將陷入前者的困境，這也就是操之在人的風險。

再從美方的一貫立場來看，若因台獨而觸怒北京，這對美國而言是極為尷尬的困局，若介入會被拖下水，不介入又會喪失立場，所以最保險的方法，就是防止台灣跨越北京的紅線。去年政府降低《公投法》門檻，敏感議題如修憲等都被剔除在外，就是最佳證明。

自本月18日開始，充滿警示意味的解放軍東海軍演尚未結束，東亞奧會（EAOC）理事會也決議取消原定明年8月在台中舉辦的首屆東亞青年運動會，這對台灣是一大重擊，因為這是台灣首次舉辦奧運體系的國際賽事，此乃2014年胡志強市長任內爭取而得，當時兩岸的關係和諧乃重要原因。但如今因台灣民間發起「東京奧運正名」運動，違反奧會規定，致使主辦單位發出警告，不但使得台灣6億多元的相關預算泡湯，同時還可能危及我方2020年東京奧運的參賽權，確實得不償失。

兩岸關係走到今天這個地步，蔡政府大概也還只會怨天尤人，一切歸咎於對岸，這對於台灣的地位與發展不但毫無助益，還會每況愈下，而未來在外交上也還會有新的狀況。有心人士早已苦口婆心，但執政者仍冥頑不靈，面對這種困境，大概也只有政黨輪替才能止血療傷了。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）

(中國時報)