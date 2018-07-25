蔡英文16問不如1問

2018年07月25日 04:11 中國時報 羅智強

蔡英文總統日前在民進黨全代會上，慷慨激昂提出16問，這16個問題好像陳水扁上身，批評是「前朝的錯」，是「中國不對」，每一句話都帶著仇恨，都刺激著對立。我們理解蔡總統的壓力，選舉迫在眉睫，黨內派系分立，蔡總統身為黨主席，必須維持自己「共主」的威信，要讓民進黨的黨員認為自己能帶黨打贏勝仗。

但，歷史永遠是一面鏡子，陳水扁這樣做的時候，有帶民進黨打贏勝仗嗎？

16問中，有些不能說沒道理，譬如民進黨上台後，是鬆綁了許多法規，但「是誰」在馬政府時癱瘓國會，讓法案動彈不得？也是民進黨。更何況，選舉口水，照樣造句並不困難，蔡總統的問題也可以這樣回答：是誰啟動了民進黨的「司法改革」？是陳師孟，陳師孟啟動了「報復性的司法改革」，讓司法獨立倒退30年。

是誰擁抱核電，錯失綠色能源發展的重要時機？是2006年，追加核四448億預算的行政院長蘇貞昌、副院長蔡英文。是誰在過去60年裡，死守著不公義的黨產，從來沒有自我反省？是蔡英文從政路上最重要的提攜者，前總統李登輝。

真要細答蔡英文的「16問」，很抱歉，每一問，都可以是迴力鏢，回頭擊傷蔡英文政府。甚至，真要用同樣口吻「提問造句」的話，不滿民進黨者又何嘗提不出質疑民進黨的16問？

是誰搞得全台跳電頻頻？是誰讓兩岸對立升高？是誰刨斷在台灣的中國人認同？是誰踐踏大學自治，讓台大半年沒校長？是誰讓台灣連斷4個邦交國？是誰讓陸客不來，觀光淪為慘業？是誰讓台灣水果價格相繼崩盤？是誰不斷叫囂要用監察權查辦判扁有罪的法官？是誰荒謬地提出了故宮台灣化？是誰讓藍綠惡鬥更激化？

其實，蔡英文有更好的選擇，如果在民進黨全代會，蔡英文說的是：面對撕裂的社會、歧異的認同，是誰應該要團結台灣？是身為中華民國總統的我。面對沸騰的民怨，兩岸的失和，是誰應該要負起責任？是完全執政的民進黨。也可以這麼說，蔡英文的16問其實不如1問：現在誰是執政黨？非常可惜，蔡總統本可表現國家領導人的承擔與高度，卻只顯露選舉攻防的喋喋不休。

距離投票還有4個多月，政策要有新亮點雖不容易，但如果蔡總統真的希望改善民進黨的選情，還是有很多議題可以給人耳目一新的感覺，帶給人民新的期待與希望，其中最重要的莫過於調整民進黨錯誤的兩岸政策與能源政策。

在兩岸政策方面，誰都看得清楚對抗是死路。蔡英文不應繼續放任民進黨去中國化，而應回頭支持「台灣人就是中國人」、「兩岸一家親」的中華民族認同。而在能源政策上，真的要回頭好好地評估，躁進的非核對台灣以及民進黨政權的傷害，懸崖勒馬。坐而言不如起而行，蔡總統，是行動的時候了。

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)