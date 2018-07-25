魯會燦這堂課 阿扁不懂

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中國時報

23日全國扁聯會總顧問、高雄市議員鄭新助等人赴監察院向委員陳師孟遞交陳情書，為前總統陳水扁申冤。同一天，南韓反對黨「正義黨」所屬現任國會議員魯會燦因受賄案尚未接獲「特偵組」傳訊調查之前，即自行跳樓結束61年生涯。同樣貪汙案，台、韓政治人物的表現形成強烈對比，值得玩味。

魯會燦之死在南韓受到如此關注的原因不外乎：一、魯會燦畢生推動「民主化運動」和爭取勞工權益受到肯定。1973年就讀高中時期就熱中參與「反政府」示威，對抗強人朴正熙政權。1982年大學時期考取熔接工執照，直接進入勞動現場，體驗勞工生活。1989年因組織「民主勞動者聯盟」涉嫌與「社會主義地下革命」有關罪名坐牢2年6個月。自2004年當選國會議員以來，連任3屆，一直與勞工朋友站在一起，參與勞工運動並在國會為勞工發言。因此，與擔任「人權律師」的盧武鉉前總統和現任總統文在寅交情也非淺。

二、坦誠向人民道歉。魯會燦在南韓政治人物中屬於「正派」，講正話，形象清廉。自媒體報導受賄案名單也包括他時，魯會燦剛開始極力否認受賄，但在遺書上卻承認收受韓幣4000萬元（相當台幣100多萬元），認為沒有請託或對價上的關係，只是支持者的一般政治獻金，因此忽略正式申報程序。但魯會燦強調，無論如何，白白受賄應是羞恥之事，必須向人民道歉，不願茍活過殘生。

三、犧牲自己，完成救黨。6月13日南韓完成地方選舉，改寫政治版圖，魯會燦所屬的「正義黨」在選舉中表現優異，選民支持率也隨之水漲船高。魯會燦深恐因他個人的受賄案影響該黨的前途，因此在給黨員的遺書中，特別懇請選民繼續愛護與支持「正義黨」，讓黨員肅然起敬。

提及因收取政治獻金而尋短的南韓政治人物還不少。其中，最具代表性的人物應是前總統盧武鉉。他在2009年5月卸任後，創首位隱居故鄉總統的美譽，卻發生盧夫人和家屬成員接受朋友企業家600多萬美元賄賂案，一生清廉自居的盧武鉉受到打擊，至檢方報到前就跳崖自行了斷生命。

南韓歷來無論是政治人物或企業家選擇極端結束生命的方式，都肇因賄賂事件，認為一生名譽一夜被毀棄所受心理上的衝擊無法克服。而台灣政治人物如陳水扁般把貪腐當作正常，面對司法審判後依然故我，視廉恥為無物。光是在道德觀上，台灣的政治人物比之南韓，就難望其項背了。（作者為南韓昌信大學榮譽教授）

(中國時報)

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