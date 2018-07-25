2018年07月25日 04:11 中國時報 主筆室

柯文哲聲勢看漲，對連任市長後是否「做好做滿」，始終以「盡量但世事難料」模糊帶過，話不說死，隱約透露角逐大位、更上層樓的雄心。

可以想像一個場景，11月24日晚上開票後，不管柯文哲是勝是敗，他的選舉感言很可能就是2020年總統的參選宣言，柯P若真的投入總統選舉，形成綠藍白三足鼎立，對台灣的選舉和政情，尤其對於台灣的兩岸政策會帶來什麼影響？

談選後政局，應該先分析柯文哲代表的意義。「兩岸一家親」道歉風波使柯文哲民調重挫15%，而在維持兩岸立場後，近日柯文哲成功地邊緣化姚文智，並且民調再度超前丁守中。

要先理解為什麼淺藍乃至於深藍的群眾會願意支持柯文哲。過去的台灣對立，是主張兩岸和平的藍對上追求台灣獨立的綠，也因此紛爭不斷，即便馬英九曾經以懸殊的選票差距當選，台灣的內耗卻不曾稍減。

因此，柯文哲最大的意義是，因為他主張「兩岸一家親」，這一點使得藍營的人能夠接受他，甚至覺得柯文哲比國民黨在兩岸政策上還更進步、更有膽識，因為國民黨的領導層到現在還怕被扣紅帽，沒有勇氣說「兩岸一家親」，連「我是台灣人，就是中國人」也避不敢言。

更重要的是，柯文哲還能夠持續得到淺綠以及絕大多數年輕人的支持與信任。柯文哲代表的是，台灣的年輕人從來不是「天然獨」，也不反對「九二共識」、「兩岸一家親」，他們主要是不信任國民黨，而以兩岸議題當作抗爭的理由。更不要說，台灣絕大多數的選民，既不藍、也不綠，甚至既厭藍、也厭綠。這些都成為柯文哲旋風的養分。

了解了這個背景，那麼柯文哲為什麼同時得到藍綠的支持，就漸漸明朗。藍綠白的三方選民不是不知道，柯文哲講話不厚道、自我反覆、行政沒效率、政績不彰顯、很會作秀等，但不管藍或綠當選，台灣依然對立與紛擾，柯文哲卻有可能成為帶領台灣走出內鬥、穩定兩岸和平的摩西。有這一個優點，其他柯文哲的一百個缺點，看來就都是小事了。

因此，柯文哲若能延續現在的氣勢連任勝選，就證明了自己是可以團結台灣，邊緣化獨派的 「The One」，到時不要說柯文哲本人有無意願，他的支持者與台灣社會也會逼迫他選總統。

柯文哲參選總統，對台灣未來、兩岸政策，還有一層更大的意義，那就是他可以成為在兩岸拆穿藍綠國王新衣的小孩，逼迫兩黨改變其兩岸政策。

在台北市長的選局中，柯文哲已然成功邊緣化姚文智，這除了姚文智本身天馬行空、荒腔走板的選舉方式外，姚文智的低民調其實反映的是民進黨執政之後，被基本教義派綁架的困境。從拔管、台獨到年改，姚文智走的都是基本教義派路線，但路愈走愈窄，愈走民調愈低。

2年下來，民進黨每一個激勵自己人士氣的改革，都跟台灣社會拉得更遠。而兩岸政策又是台灣人民對蔡政府最不滿意的地方，兩岸沒有「維持現狀」，反而更對立。柯文哲從自稱墨綠的政治素人，到現在卻能得到包括新黨等深藍的支持，其實正是對蔡英文和民進黨的一個鼓勵與啟發：不要再被獨派綁架了！

回到柯文哲，現在的他確實在某種程度打破了藍綠，甚至成為藍綠公約數，但他的確不是一個有一致性的政治家，民意必須要持續地給他壓力。柯文哲不需要嚴肅正經，但是他「政治素人」的蜜月期已經過了，不能再見人說人話，一位總統級的政治人物，不能這樣的反覆。

沒有班底可能是柯文哲在台北市長勝選後直攻總統的最大罩門，那麼柯文哲要建立班底，乃至於「組黨」，都將是可能的政治想像。柯文哲和與其兩岸立場相近的民國黨一直保持著密切互動，也增添了這樣的政治想像。

不論如何，2020大選若是三足鼎立，將會是一場精采選戰，也將重洗台灣人民的兩岸思維，柯文哲參選總統，對台灣可能具有標誌性的重要意義。當然，在此之前，他的「兩岸一家親」理念的具體政策為何，還需要說清楚！

(中國時報)