搶救東亞青運

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中國時報
本報訊

原訂明年8月在台中市舉辦的東亞青年運動會，24日在大陸強勢主導下，遭到東亞奧委會動用表決取消了舉辦權。這件事震撼台灣朝野，更讓眾多選手與工作人員努力準備的心血付諸流水。而背後原因，直指台灣民間推動的「東京奧運正名」與「禁掛五星旗」兩項公投提案！

早在今年3月中選會審核通過紀政所提「東京奧運台灣正名公投」提案時，本報即曾嚴正指出，這將是超級災難的開始，不但可能重傷國人參加國際賽事的機會，此一「正名制憲」擦邊球的實質意涵更有違憲的疑慮，而且可能造成兩岸磨擦檯面化的後果。

此一提案雖然尚未連署成立，但大陸國台辦已數度預警此事若繼續進行，將會自食惡果；果不其然，在台灣尚未回神、猝不及防下，台中市當初努力爭取、所有籌辦事宜即將進入最後驗收階段時，主辦權竟然遭到拔除，也使兩岸體育交流徹底撕破臉，眾多選手的血汗成為政治的祭品。

此次紀政等人提出的奧運正名公投，政治衝擊將遠大於2008年的入聯公投。去年民進黨全面執政後，率先修正《公投法》大幅降低通過門檻，以綠營現有政治動員能力，讓有效同意票達到投票權人總額的25%並不困難。奧運公投一旦通過，將立即帶來體育與兩岸兩大災難。

大陸此時出此重手，嚇阻意味十足，是否導致「東奧台灣正名」公投案因受刺激而加速成立的反效果，猶待觀察；但兩岸關係與民間體育盛事，絕不應該因誤判或刺激而造成火車對撞、難以收拾的惡果。台灣朝野上下尤其是市長林佳龍，都應該以理性與智慧共同面對問題，團結一致，全力搶救東亞青運。

(中國時報)

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