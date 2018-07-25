2018年07月25日 04:11 中國時報 黃清龍

兩岸關係陷入低谷兩年多來，終於在今年7月迎來些許春意：大陸國家主席習近平主動約晤連戰，提出旨在警告台獨、安撫內部也讓台灣安心的四點和平發展主張；陸委會主委陳明通到美國演講，嘗試從「建構兩岸歷史聯結」，開啟民進黨對兩岸關係的新視野。儘管只是小陽春，卻是兩岸難得的機會之窗。

回看今年3月大陸兩會通過修憲案之後，兩岸緊張情勢不斷升高，歷經賴揆公開說台獨、大陸機艦繞台武嚇，到5月連斷兩個邦交國，蔡總統聲言不再忍讓，要走自己的路，乃至於在6月25日接受法新社訪問時，公開呼籲國際社會挺身制約中國，眼見兩岸就要走向扁時期的對抗局面。

然就在兩岸衝突升高之際，防範危機的「共識」也在形成之中，關鍵在於維持兩岸關係穩定皆為兩岸當局所需。從習近平的角度，眼下中美貿易對抗加劇，大陸經濟面臨下行壓力，加上8月北戴河會談將屆，內部反習勢力蠢動，因此下令央媒停止造神運動、撤銷梁家河項目、拿掉肖像等，藉以消解知識分子、官僚體系和黨內大老的不滿情緒。習在此種內外交逼情勢下，自不願看到台灣問題失控，更不樂見台美關係跨越紅線，於是藉助「連習會」釋放和緩訊息，預為台海可能的風險進行管控。

對蔡英文來說，年底九合一選舉已近，施政滿意度卻屢創新低，同樣需要一個穩定的兩岸環境來為執政延續定錨。因此，她在呼籲國際社會遏止中國霸權之餘，仍表明希望進行「蔡習會」。不僅如此，行政院長賴清德7月3日出席新書發表會，首次以「中國大陸」而非「中國」稱呼對岸；曾任蔡英文核心幕僚、剛轉任海基會副董事長兼秘書長的姚人多，7月15日首次公開受訪，特別強調希望創造對未來「更友善、可以協商的空間和氛圍」，對照習近平13日才說「兩岸的分歧不應影響正常交流合作」，形成一種不著痕跡的呼應。

期間美國也扮演重要角色。7月8日國防部主動公布美國兩艘神盾驅逐艦經過台灣海峽的訊息，「班福特號」和「馬斯廷號」向東北航行後又南轉繞台一周，對照之前大陸遼寧號的舉動，形成明顯對比，也傳達出強烈的政治訊息。1個星期後，「連習會」在北京登場，再過5天，陳明通於華府演講，美中台三方在7月進行了一連串過招，也為兩岸僵局打開一扇窗。

然而民共互信基礎薄弱，即使雙方互釋善意有助於遏止情勢繼續惡化，仍不足以讓兩岸關係恢復正常。因此從8月到11月一連串涉外時程，將是兩岸關係能否朝向正面發展的重要指標，包括：一、8月間蔡總統出訪南美邦交國巴拉圭，是否過境美東以測試美方執行《台灣旅行法》的程度？二、9月中非合作論壇在北京舉行，大陸外長王毅曾說要促成非洲大團結，屆時會不會把台灣在非洲最後一個邦交國史瓦帝尼奪走？三、11月中國─南太平洋島國峰會緊接著APEC峰會之後在巴布亞紐幾內亞舉行，台灣由誰代表出席APEC？台灣在南太6個邦交國動向如何？在在都影響兩岸關係發展！

上述事件主動權操之於陸方者多，目前尚屬未知。或許等這幾天正在青島舉行的三台會結束後，就可看出若干端倪了。

(中國時報)