吳釗燮失言 國安團隊亂套

2018年07月25日 04:11 中國時報 陳一新

外交部長吳釗燮日前接受美國有線電視（CNN）專訪表示，台灣若無美國持續支持，將難以抵擋大陸武力犯台，甚至可能為大陸解放軍占領。此語一出，雖然相當程度反映台海兩岸軍力失衡之現況，但身為外交部長與國安團隊的一員，不僅失言，也可能犯下政務官未能嚴守政治分際的錯誤。

首先，吳釗燮是外交部長，不是國防部長，接受外媒專訪公開表示國軍難以抵抗解放軍的進犯，可能犯了越俎代庖的錯誤。他說台灣抵擋不住對岸武力犯台，太過直白，顯示吳釗燮似乎忘了他可能已經侵犯到國防部長嚴德發的權限。嚴部長不論是巡視部隊或訓勉三軍院校，都表示國軍絕對有充分決心與能力擊潰來犯敵軍。

其次，蔡英文總統多次表示，自我防衛是政府責任，且在國軍最新修訂的台海作戰計畫中，一旦兩岸兵戎相見，台澎金馬的防衛作戰全靠國軍，美軍不會發一兵一卒。

吳部長專訪的談話不僅顯示蔡政府之下的外交、國防部門之間協調不足，也突顯國安團隊的政出多門與各行其是的亂象。更糟的是，吳部長才離開總統府沒幾個月，就提出與蔡總統相左的政策方向，難道真的是「將在外，君命有所不受」？

第三，儘管兩岸軍力失衡已「行之有年」，但在蔡政府信誓旦旦再三保證之下，大多數人民傾向於相信解放軍一旦對台用兵，必然會投鼠忌器，這也是人民對政府的基本信賴。不過，外交部長的發言，卻讓政府努力多年才讓人民建立的信心毀於一旦。未來，真不知蔡政府要下多少功夫才能重建人民對國安團隊具有保家衛國能力的信心？

第四，外交部長面對外媒專訪竟然說出「滅自家威風，長他人志氣」的喪氣話，恐怕不免有損國軍形象與國家名譽。在全球軍力排名方面，中華民國國軍近年總在12～14名上下。這次外長失言風波，恐怕會讓全球軍事專家據以重新審視國軍在全球軍力排名的地位，進而影響中華民國的國際名聲。

第五，陸委會主委陳明通日前赴美訪問表明不會挑釁大陸，但吳部長接受專訪卻隱隱約約透露蔡政府「聯美制中」的戰略意圖，除了再度突顯蔡政府的各部門各行其是、欠缺協調的缺點之外，也讓中國大陸看得眼花撩亂，不知哪一個機構才真正代表蔡政府。

最後，美國兩岸事務專家任雪麗最近在一場國際學術研討會上指出，美國總統川普顛覆傳統民主、自由價值體系，未來台灣可能不是成為他對抗中國大陸的棋子，就是可能在「美國優先」的利益考量之下被美國「棄子」。問題是，外交部長的這番談話卻可能讓川普認為台灣可能正在「設計」美國，將他的政府拖下水，捲入兩岸之間的戰爭。

目前兩岸情勢若持續惡化，蔡政府又無意在有前提的情況下與對岸溝通，一旦川普覺得台海戰爭迫在眉睫，為避免捲入戰爭，可能搶先與北京達成協議，出賣台灣。一言未必能夠興邦，但失言卻可能帶來「一言喪邦」的危機！

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)