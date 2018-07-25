打臉國防部 扯陸委會後腿

2018年07月25日 04:11 中國時報 華志豪

美國是否會在台海戰爭時出兵協防台灣，是近期以來的熱門話題。令人驚訝的是，蔡英文政府的國防部與外交部竟然對這個議題的認知南轅北轍、各自表述。國防部官員才剛透露將調整台海防衛作戰計畫，不依賴美國派兵保護，外交部長吳釗燮隨即在接受美國有限電視CNN專訪時，公開要求美國軍事援台，否則台灣將無法抵擋中共的軍事攻占。如此發言，不僅嚴重打擊國軍士氣，更突顯出蔡政府的國安戰略已經毫無章法、進退失據。

綜觀蔡政府國防、兩岸、外交近期一系列的發言內容，都是自相矛盾，邏輯不通。首先，陸委會主委陳明通在訪美的演說中，先痛批大陸「對台灣挑釁施壓的言論及作為已傷害台灣人民感情」，然後又呼籲大陸要與台灣溝通對話，進行風險管理。陳明通說他是釋出善意，但我們實在看不出陳主委的善意何在？

再者，國防部日前向媒體透露要調整台海防衛作戰部署，置重點在灘岸決戰。國軍高層有拚死一戰的決心，值得讚揚，當這種決心獲得蔡總統的背書時，想來國防部決策高層們更是歡欣鼓舞。但在仰望三軍統帥垂憐的同時，國軍高層們是不是也該低頭看看底下部屬們的士氣，是不是真能切合國防部的戰略規畫？

過去這段時間，執政黨在年改過程中毫不留情地羞辱軍人尊嚴；國防部為防堵年改後的大量退伍潮，自我閹割取消軍校年資併入役期。凡此種種影響軍心士氣的作為，已使青年拒絕從軍幾成為社會主流共識。但國軍高層卻視若無睹，滿腦子只思考如何取悅當權者。一個已喪失軍心士氣以及國家信仰的部隊，無論國防戰略如何調整，都是枉然。

而吳釗燮竟然以外交部長身分公然要求美國軍事援台，還說台灣自己無力抵擋中共軍事攻占。此話不僅狠狠甩了國防部一巴掌，也讓陳明通幾天前所謂釋出善意的談話全盤破功。外交部長為了抱美國大腿，以一篇專訪同時打臉國防部又扯陸委會後腿，這大概是吳釗燮繼痛斥俄羅斯駐台代表之後，又一令人咋舌的經典之作。

美國學者任雪麗日前才在一場研討會中警告說，美國現在不再是台灣可靠的盟友，一旦川普覺得可以背著台灣與北京達成交易，台灣可能被拋棄。言猶在耳，蔡政府卻一股腦地把台灣往風險裡套，這種心態著實令人憂心。（作者為台北論壇基金會主任）

(中國時報)