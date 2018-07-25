2018年07月25日 04:11 中國時報 廖咸浩

巴爾幹小國克羅埃西亞在世足賽令人驚奇的表現，及其女總統親民優雅的舉止，讓全世界為之傾倒，隨之在網路上不斷有各種各樣關於克國的帖子轉發。其中有一種帖特別強調克國在南斯拉夫解體時，受到各種來自塞爾維亞的屠殺與破壞，因此今日爭得的榮光益發值得欽佩。然而，這種對巴爾幹歷史的描述，顯然是扭曲了事實。

南斯拉夫解體成為六小國及兩自治區的慘烈過程中所引發的一連串問題，雖然很難判斷整體的是非（比如說克國要自南斯拉夫獨立，克國境內的塞爾維亞人能否也自克國獨立？），但整個巴爾幹的戰火卻是克國大力推動民族主義，並對境內塞爾維亞人地區以警力強行接管所引發。雖然整體而言，根據統計，塞爾維亞在長達5年以上的巴爾幹戰火中，所犯下的人道罪行多於克國，但雙方都有人因此被國際法庭判刑。

然而，克國雖然自己追求獨立心切，但在另一個共和國波士尼亞宣布獨立的時候，卻複製了塞國的策略，也就是宣布在波國的克人區成立共和國，與塞國同心試圖奪取波國土地。

在這段混亂中，克、塞兩國彼此對對方進行了殘酷的屠殺及破壞，而對波士尼亞更是如此，甚至種族清洗及大規模姦淫亦不曾手軟。然而，其實這3個族群就是一個族群，都說同一種稱為「塞─克語」的斯拉夫語，只有些微的口音差異（類似台灣閩南、客家、外省說國語時的口音差異），所不同者宗教信仰而已。克人信天主教，塞人信東正教，波人信回教。而這三者間通婚的現象更是普遍，尤其是克人與塞人。因此，屠殺與姦淫的對象往往不是鄰居就是親戚。

然而，到底是什麼原因讓原先的親戚與鄰居變成了不共戴天的仇人？當然，前有（土耳其）鄂圖曼帝國對此地區的統治留下的傷痕（波士尼亞人便是斯拉夫人因被迫或為圖利而改信回教），後有二戰時克國人與納粹合作對付反納粹塞人的過節。然而這些歷史的痕跡其實已經逐漸被淡忘，所以才有當地非常普遍的跨族群通婚現象。但民族主義無可避免的種族主義取向，最終把這被埋葬的一切從潘朵拉的盒子中釋出，以轉型正義之名進行利益搶奪之實。

新科諾貝爾文學獎得主石黑一雄的新作《被埋葬的巨人》，正是在處理建國時因民族主義造成的流血變成了禁忌後，面對也不是，不面對也不是的尷尬局面。面對當然是需要的，但是當這些記憶被變成了民族主義的手段時，石黑在書中表示，新一輪的腥風血雨將無法避免，甚至會不斷的循環。

幾年前曾在克國旅遊，對該地風景與人民印象甚好，但克國人民是否在心中已記取當年建國時流血的教訓，卻不得而知。（作者為國立台灣大學外文系教授）

(中國時報)