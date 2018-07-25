與影子共舞 黃翊譜難民悲歌

2018年07月25日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

編舞家黃翊新作《地平面以下》，探討戰爭和歐洲難民現況，舞者將與影子共舞，表現難民受到時局壓迫，感到不安、嚮往自由的內心狀態。（台北藝術節提供）

享譽國際的台灣編舞家黃翊。（陳信翰攝）

近年難民湧入歐洲，有人待在難民營中苦候庇護申請通過，也有人流浪街頭。享譽國際的台灣編舞家黃翊，近年在歐洲巡演時，見到此景感觸良多，推出結合舞蹈、影像和音樂的新作《地平面以下》，探討戰爭如何摧毀人民，對世界提出關懷。

經理盡心力 收養小難民

黃翊表示，難民所遭遇的事情，離我們並不遙遠，「當我在歐洲看到一名和我母親年紀差不多大的婦人，坐在路邊用手挖榛果巧克力吃時，那種感受很複雜，或是躲在夾縫處睡覺的難民，把自己包得緊緊的，那景象令人心疼，這都在提醒我們，做些什麼關心這個世界。」

黃翊說，他日前於瑞士巡演，當地隨團技術經理身體力行，收養難民，令人動容，「這位經理收養一名14歲的小女孩，小女孩抵達瑞士時，懷有9個月身孕，很快就生下嬰兒，這名技術經理也突然從爸爸變成爺爺。」

黃翊表示，這名經理為了照顧小女孩，省吃儉用，「每次他都點菜單上最便宜的食物，可看出他用自己的方式，照顧小女孩，也為世界盡一份心力。」

受到這位經理的啟發，黃翊決定以創作回應這個世界，他將手邊發展多年的作品《地平面以下》，從原本探討內在自我、生死界線主題，延伸到在戰爭之下，人們如何壓抑自我、被迫承受生死的情形，音像設計則是由日本藝術家黑川良一擔任。此外，黃翊也特別推出兩種版本，一是有荷蘭室內合唱團擔任現場演唱的版本，另一個則是原版，兩種版本展現不同的音樂、聲響張力。

新作再延伸 回應這世界

在《地平面以下》裡，舞者將與影子共舞，影子呈現的是角色的內心狀態，黃翊表示，在有現場合唱團演出的版本，舞台上的表演者變多了，「因此，影子也變多了，我讓合唱團員的影子，變成亡靈的角色，在舞台上遊走，有不一樣的視覺、聲響變化效果。」

(中國時報)