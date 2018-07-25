雙橡園130歲 紀念馬克杯現風華

駐美代表高碩泰夫婦18日與來訪的「台美國會議員聯誼會」在雙橡園公開紀念馬克杯。馬克杯使用攝影大師柯錫杰的雙橡園風華照片作品（小圖，駐美代表處提供）。

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中國時報
／華盛頓電

中華民國在華府最重要的有形資產之一，占地廣逾2萬坪的雙橡園，今年屆滿130周年，相關單位特別推出具有紀念意義的馬克杯，結合歷史與現實，不但彰顯雙橡園的風華，也為中華民國與美國的雙邊關係留下新的註腳。

我國駐美代表高碩泰日前在雙橡園款待「台美國會議員聯誼會」訪問團時，與團員一道推出這個精美的紀念品。承辦人士表示，馬克杯的設計係採用攝影大師柯錫杰的雙橡園經典照片，並以「1888年-2018年」為標誌。89歲高齡的柯錫杰曾在雙橡園小木屋入住一周，充分掌握此一歷史名園的古典韻味與風采。

圖樣也融入了名畫家梁丹丰女士的雙橡園素描。10年前的「雙橡園，雙甲子」紀念郵票就是以梁丹丰的作品為藍本。

馬克杯採用牛骨瓷材質，造型輕巧而大方，令人愛不釋手。承辦人士指出，杯子是委託國內承製，而且還有一連串的招標公告等行政流程。看似簡單的一個或一對杯子，其實有很多人的心力在其中；如今看到受贈者無不給予佳評，甚至還有人問「哪裡可以買得到？」，深感安慰。

雙橡園（Twin Oaks）建於1888年，因屋前兩棵橡樹而得名，位在華盛頓的西北區，佔地18.24英畝，約合2萬2千3百餘坪，屬喬治復興時期英式風格，主屋共有26間廳房，原是「國家地理學會」創辦人赫巴德的產業，後來由其女兒及女婿承襲。這位女婿就是著名的電話發明人貝爾（Alexander Graham Bell），因此雙橡園裡還有一具人類最早的電話。

1937年，駐美大使王正廷承租雙橡園作為官邸，10年後由顧維鈞大使以美金45萬元購下，成為中華民國政府產業。　　10年前的雙甲子紀念郵票，是高碩泰公開發表；今年的紀念馬克杯，又是由高碩泰推出。不同的是，10年前，他是副代表，今天已是代表。

(中國時報)

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