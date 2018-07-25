蕭敬騰選徒弟 開出3條件

2018年07月25日 04:11 中國時報 陳柏安／台北報導

今年亞太影展將在台舉辦，並邀「氣質女星」張鈞甯擔任親善大使，主辦單位「亞太電影製片人聯盟」卻爆發授權爭議，掛名聯盟主席的大陸代表楊世鹽，與擔任祕書長的馬來西亞代表潘夏（Pansha），互控對方未取得合法授權。儘管主辦方鬧內鬨，張鈞甯仍以行動支持台灣電影，反觀負責推動電影產業的文化部，不僅事前拒與策展人接觸，確定辦展後也靜默無聲，讓電影圈人士頗為心寒！對此，文化部至截稿前未回應。

身價上億的名嘴命理師詹惟中，近來多了「炫富哥」的封號，然而，一名自稱日本黑幫「住吉會」成員的「So桑」卻向《周刊王》投訴，10多年前，擔任導遊的詹惟中在日本發生糾紛，透過同行找他出面，對方則拜託日本幫派「山口組」喬事，雙方同意以500萬日幣和解，但詹惟中遲未處理，害他自斷小拇指向「山口組」謝罪！面對「So桑」的指控，詹惟中強調「完全是子虛烏有」，他的委託律師李明諭則說是片面之詞。

《時報周刊》報導，發行新專輯《欲望反光》的蕭敬騰，將擔任台灣選秀節目《聲林之王》導師，幫助對音樂有熱情的年輕人，但想成為他的徒弟，一定得符合三大要件！《周刊王》本期附贈「G奶俏護士」香菱跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)