獨家》徐若瑄夜會鄭人碩 投緣想再約

鄭人碩（左）和徐若瑄第一次大銀幕合作，卻差點連對戲的機會都沒有。（資料照片）

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中國時報
報導

由鄭人碩、徐若瑄主演的話題國片《人面魚：紅衣小女孩外傳》，劇組已在5月底舉行殺青宴，又在本月13日把兩位找回來補拍，到烏來受玄宮取景，拍到隔天凌晨3點多，是兩人全片第一場，也是唯一一場對手戲。

鄭人碩、徐若瑄雖然是電影男女主角，但在原本設定並沒交集，屬於兩條劇情線各自走，片中原本完全沒有同框，後來補拍的夜戲內容，由飾演法師的鄭人碩，替被「魔神仔」附身、一臉蒼白的徐若瑄驅魔，現場準備了天皇尺、五雷咒印章、五令旗、紅燈座、香爐、虎爺神像、護身符、五雷布巾、供品等多樣法器。

一個晚上趕拍完驅魔戲之後，徐若瑄有感表示：「這次跟男主角對手戲太少，有機會想再一起拍片，很久沒遇到這麼用力演的演員了。」鄭人碩也說：「我們對電影的看法和感受一模一樣。」相當合拍。

山西巧遇許瑋甯

日前徐若瑄飛到大陸山西大同出席「第四屆成龍國際動作電影周」，擔任最佳動作女演員榮譽獎頒獎人，和《紅衣》系列演員許瑋甯合體，自稱是「最美麗的相遇」，而《人面魚》預計11月上映，有意參加今年的金馬，兩位女神可能也會在台灣合體亮相。

在電影的殺青酒上，徐若瑄拋開偶像包袱，當起現場主持人逗樂大家，還自己捐出11萬當抽獎獎金，慰勞工作人員，也Cue導演掏錢，和劇組上下打成一片。

(中國時報)

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