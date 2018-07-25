許茹芸新巡演 老公愛相隨

2018年07月25日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

許茹芸23日在上海舉辦「綻放的綻放的綻放」巡演發布，暨新歌〈芙烈亞〉MV全球首發記者會，暌違5年，再次回歸大型舞台，她表示這幾年來最大的改變是「步入婚姻」，她的演唱會將在中秋節前夕開唱，她透露到時會邀老公、家人一起欣賞，她很期待老公對這場演唱會的反應，因為從籌備新專輯開始，老公就一路參與並全力支持，最後能一同在演唱會上驗收成果，感覺一定會很特別。

許茹芸透露老公是她的心靈導師和參謀長，「我心情急躁或不知該怎麼辦的時候，他就會叫我先冷靜，穩住情緒後再好好思考，這方面幫助我很多。」而她表示現在以婚後的心境來詮釋過去的經典情歌，會更加的篤定、更有力量。

台灣場規畫中

至於演唱會歌單，她透露目前還在調整中，在編排歌單時「選擇障礙」大爆發，讓她傷透腦筋，除了耳熟能詳的經典作品〈如果雲知道〉、〈獨角戲〉、〈淚海〉等，也有過去很受歡迎但從未在演唱會上唱過的驚喜曲目，加上新的編排，絕對會滿足歌迷的耳朵，她更預告演唱會還有許多「彩蛋」等著大家。

許茹芸「綻放的綻放的綻放」巡迴演唱會將於9月22日在上海開唱，訊息公布之後，許茹芸的臉書湧入許多歌迷，紛紛跪求台灣、新加坡、馬來西亞的場次，她所屬的索尼唱片公司表示：「其他場次正在陸續規畫中，敬請期待。」

(中國時報)