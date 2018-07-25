李沛旭暖心建言 惹哭陳昊森

新人陳昊森（左）拍戲遇挫折，李沛旭送暖。

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中國時報
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由李沛旭、賴琳恩、陳昊森主演的《美男魚澡堂》播出後回響熱烈。相較於李沛旭、賴琳恩演戲經驗豐富，同劇小鮮肉陳昊森因戲劇經驗較少偶爾狀況不佳，他透露曾有一場戲他頻頻搶李沛旭的台詞，導致NG連連，他自責到忍不住大哭，結果李沛旭用溫暖的鼓勵，幫助他抓到演出訣竅、順利完成拍攝。

陳昊森說，李沛旭和賴琳恩常會與他分享拍戲經驗談，當天狀況不斷的他因自責「一位專業演員怎能犯如此的錯誤」而大哭，李沛旭安慰他：「沒關係，要加油的！每個演員都有這個時期，要好好記得當下這樣的感覺。」這段話再次戳到他的哭點，他還充滿感謝地主動抱著李沛旭說：「謝謝你！」

當天放飯時間李沛旭主動幫陳昊森拿便當，讓他心中充滿溫暖，直到現在，他都記得李沛旭對他說的：「沛旭哥希望你好好記住今天。」李沛旭則說，現在的年輕人很容易就自信過了頭，但是陳昊森並沒有，這個年輕人會給自己壓力，就讓他自己去承受這個壓力，才會長大。

曾月入2000元

而李沛旭也從陳昊森身上，看到當年剛出道的自己。出道快18年的他回憶，演藝事業慘澹時月收入曾經只有2000元，每餐吃不到50元便當過日，更得靠向親友借錢付房租來過生活，當時幫助他最多的是媽媽，媽媽也從來沒有跟他計較、要他還錢，「現在已經長大，盼用自己的人生，盡可能地報答她。」

(中國時報)

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