秦嗣林復出《大尋寶家》鑑物

侯麗芳（中）和老公（右）日前帶寶物上節目，請秦嗣林鑑定。

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中國時報
報導林彥君

精品當舖業者秦嗣林（秦老闆）日前上陳斐娟在JET綜合台主持的鑑寶節目《大尋寶家》，已2年未參加鑑定節目的他表示，至今每天仍有許多民眾攜帶寶物到他的店舖，希望能幫忙鑑定。秦老闆原本已準備隱身幕後，但不敵粉絲殷勤呼喚，讓他決定再次復出螢光幕，繼續為民服務。

秦嗣林從小立志開當舖，現在也是台灣當舖界最資深的鑑定師，鑑定功力紅遍兩岸，身價更是破億。他復出的消息曝光後，許多藝人爭相希望能上節目，像是許久未見的侯麗芳、中國小姐凌蕙蕙紛紛拿出傳家珍寶，讓秦老闆親自鑑定，秦老闆也帶來價值2500萬的粉鑽現場示範鑑定。

他過去在《女人要有錢》節目鑑定古物，曾因來賓不滿蒐藏的雕刻品被他鑑定為假貨，還持槍恐嚇，但他仍處變不驚，堅持自己的專業。《大尋寶家》重新號召原《女人要有錢》製作團隊，由主持人陳斐娟帶大家找尋寶物，專家除秦老闆外，還包含鑑定專家黎龍興、鑑定師賴俊名、珠寶設計師廖文良等。

節目首秀今播出

節目富有知識及娛樂性，在節目的「真的假不了」系列單元中，也介紹各行各業的台灣之光，讓藝人來猜誰才是真正的達人。JET綜合台《大尋寶家》每周一到周五晚間7點播出，秦嗣林在節目中的首秀將於今（25日）晚間7點播出。

(中國時報)

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