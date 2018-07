2018年07月25日 01:28 中國時報 報導溫博鈞

亞洲天王Rain宣布將於9月8日在台北舉辦「2018 RAIN JUST FOR YOU IN TAIWAN」見面會,除與粉絲近距離互動外,也將演唱多首金曲。他婚後回歸電視首作《素描Sketch》與同升格人父的李東健攜手演出,有深厚舞蹈基礎的他拍起動作戲快速精準,頗獲好評。

23日他為宣傳見面會現身香港,與在場近500名粉絲簽名握手,有位可愛的小朋友上台送禮,Rain立刻抱住他合照,展現濃濃父愛。Rain表示很多粉絲與自己同世代,有的從學生成為社會人,有的則從少女變少婦、母親,「不會只有我自己一個人變老,和大家一起成長是很幸福的。」見面會門票7月28日中午12點於年代售票系統全面開賣。

(中國時報)