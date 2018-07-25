海瑞溫斯頓 表彰奢華

取名為「糖果」的Harry Winston卓時Premier系列Winston Candy鑽表，約154萬元。（Harry Winston提供）

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中國時報
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Harry Winston Project Z12複雜功能腕表打破傳統腕表窠臼，表盤上半部顯示「時」，下半部顯示「分」，約85萬元。（Harry Winston提供）
Harry Winston慶祝Ocean系列問世20周年，推出Ocean系列36mm月相功能女表，約161萬元。（Harry Winston提供）
Harry Winston海洋Ocean系列雙逆跳功能自動腕表，約180萬元。（Harry Winston提供）
1.日本賣翻天的Harry Winston第五大道Avenue Classic系列Aurora鑽表，色彩鮮豔繽紛，約170萬元。（Harry Winston提供）
2.Harry Winston卓時Premier系列Precious月相功能腕表，約160萬元。（Harry Winston提供）
3.Harry Winston海洋Ocean系列雙逆跳功能萬年曆自動腕表，約190萬元。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓（Harry Winston）今年3月在瑞士巴塞爾Basel表展發表的年度新作，即起登台。男表比以往更強調高複雜功能，且以機械自動腕表居多，如Project系列腕表「Z12」、海洋Ocean系列雙逆跳功能萬年曆自動腕表都是代表作，女表不僅色彩繽紛，且鑲嵌彩寶和大顆鑽石，充滿奢華愉悅的氣息。

主打海洋Ocean系列雙逆跳

Harry Winston自2013年加入Swatch集團後，因為集團精湛的製表工藝和豐富資源，腕表作品一年比一年精采，加上集團資源共享，可有效降低製表成本，售價也愈來愈可親。以每年登場的Project系列腕表為例，往年動輒破百萬元，今年第12代的「Z12」的定價落在85萬元，令人驚喜。

今年Harry Winston為慶祝海洋Ocean腕表問市20周年，推出一系列男女表，其中男表的代表作是海洋Ocean系列雙逆跳功能萬年曆自動腕表，可顯示潤年，不必每4年調校一次。女表則主打海洋Ocean系列36mm月相功能女表和海洋Ocean系列雙逆跳功能自動腕表，表圈鑲滿鑽石，更添奢華品味。

台灣女性最愛糖果鑽表

台灣女性最愛的卓時Premier系列Winston Candy糖果鑽表，表盤鑲滿8種彩色寶石，猶如五彩繽紛的糖果一般，全球限量77只，據悉已在台灣售出3只。

在日本市場廣受歡迎的第五大道Avenue Classic系列Aurora鑽表，今年推出多款新色，浪漫的天空藍、粉紅讓人愛不釋手，方型表圈鑲嵌的大顆鑽石，散發奢華光芒。

(中國時報)

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