女星安妮 晉升食譜作家

2018年07月25日 01:28 中國時報 吳娮翎 （迪奧彩妝／教育訓練講師吳思晨、髮型師／Lourdes Zheng、攝影／JOJ PHOTO） 報導（迪奧彩妝／教育訓練講師吳思晨、髮型師／Lourdes Zheng、攝影／JOJ PHOTO）

女星安妮穿Maje服裝，使用迪奧彩妝，仙氣十足；Maje荷葉邊斜肩連身上衣9050元，鉚釘牛仔短裙8120元，鉚釘設計低跟鞋1萬2750元。（JOJ PHOTO攝）

Maje牛仔背心，6960元。（Maje提供）

Maje紅色荷葉邊M bag，1萬1360元。（Maje提供）

Maje反摺條紋襯衫，6960元。（Maje提供）

伊林娛樂旗下的俄羅斯裔女星安妮，因精通俄、英、中、日文，不只擔任主持人，還因喜愛做菜，將在8月出版食譜書，展現多樣才華，受邀拍攝Maje服裝專題，搶秀平常愛穿的長裙風格，展現自然的一面。

安妮從小喜歡做菜，會將做菜心得分享到臉書，「很多粉絲會問，我就想出書給大家看，大概從6歲開始就學，因為媽媽不會做菜；學出興趣後，我開始摸索，去餐廳一直問廚師怎麼做。」她自己最喜歡台灣菜、日本菜、俄羅斯菜。

喜歡台灣味的安妮，也有擅長的台灣料理，她說最擅長三色蛋、金沙香菇、金沙螃蟹、酸辣湯。這次拍攝穿浪漫新裝，她表示，「我很喜歡這兩個LOOK，很夏天的感覺，浪漫又時尚，我平常大概就穿這樣子，出門逛街或和朋友吃飯約會很方便，也不用一直擔心裙子太短。」

巴黎時尚輕奢品牌Maje春夏趨勢展現浪漫情懷，適逢品牌20周年，設計師Judith Milgrom以花園甜美氣息注入設計，佐以帥氣個性的丹寧搭配，展現巴黎女人的浪漫風情。

(中國時報)