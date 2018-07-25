容祖兒偕母躲貓貓

港星容祖兒偕母一同入鏡形象影片，為FENDI Peekaboo包款發聲。（FENDI提供）

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中國時報
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韓星Jessica鄭秀妍（左）和Krystal鄭秀晶姊妹，在照片中展現兩人如閨蜜般的好感情。（翻攝自FENDI官方微博帳號）
金卡達夏（左）與其母克莉絲珍娜，也在《Me and My Peekaboo》形象廣告陣容名單之列。（翻攝自FENDI官方微博帳號）

香港女星容祖兒日前與母親，共同為義大利精品FENDI拍攝《Me and My Peekaboo》形象影片，為品牌邁入10周年的Peekaboo包款發聲。容祖兒早在去年就曾以媽媽閨名「鳳凰」為題，打造一只特殊訂製款Peekaboo包獻給母親，這次能與媽媽一起拍攝短片，更成了兩人特別的回憶，也凸顯出包款中傳承、親密及展現女性力量的主題。

兩人在片中分別拿出自己喜愛的Peekaboo系列包款入鏡，容祖兒手中的Regular款式，因貼合工作需要的大容量尺寸深得她心，容母選擇的Essentially款式，則是以其典雅外型取勝。容祖兒表示，包款的多變面貌，如自己個性般，「Peekaboo 這個字代表著捉迷藏，你以為看到了我，但其實你並沒有，它代表著兩個不同的個性，就像我的星座雙子座一樣。」

而FENDI陸續推出的《Me and My Peekaboo》系列影片，緊貼家族女性間的情感脈絡延伸，將包款化身為記錄個人故事的信物，除大中華區代表容祖兒母女外，包含金卡達夏（Kim Kardashian）與其母克莉絲珍娜（Kris Jenner）、韓星Jessica鄭秀妍和Krystal鄭秀晶，也在陣容名單中。

(中國時報)

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