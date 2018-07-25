2018年07月25日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

今年的「大學社會實踐博覽會」精心規畫10場「夢想接力‧資源媒合」活動，期待激發出參與者打造更具創意的經營策略與實踐願景。（一起夢想公益協會提供）

每年暑假都是畢業生面臨前途、工作等問題的時候，今年「大學社會實踐博覽會（USR EXPO）」即將於本周六及周日（28日至29日）在台大體育館舉行，活動特別邀請了10個當前活躍於「資金募集」、「人才培訓」、「業師經驗」、「課程開發」與「社群經營」等領域的新創團體，於現場分享創業、實踐等成功經驗，讓參加者能透過此次的機會，激發出下一個更具創意的經營策略與實踐願景。

新創團體分享經驗

本次的「大學社會實踐博覽會」總共精心規畫10場「夢想接力‧資源媒合」活動，在USR EXPO的第一天下午，將由各與談人分享其創業過程與成功經驗，像是「台灣一起夢想公益協會」祕書長張正，將分享協會如何執行「順手捐發票」的資金募集營運模式，讓社會大眾了解「純淨的100元」所代表自給自足式的資金募集意義。

另外復育文化的代表由「小鎮文創」創辦人何培鈞分享，因他與其表哥懷抱復育鄉鎮文化的理想，所以最後決定採民宿經營的方式，以更靠近大眾的方式呈現山中古蹟風采，不僅用環保素材打造在地關懷，同時創造更多就業機會，也為鄉鎮帶來更多轉機。

住屋問題如何解決

最後還有年輕人面對最棘手的住屋問題，則由「玖樓」共同發起人王維綱與大家分享經營「共生公寓」的經驗，在短短3年間就擁有32間公寓，讓年輕人能在平台找到適合的居住地，而首日的活動更請來立法院委員余宛如擔任主持人，希望參與者透過此次活動能從前輩們的成功經驗、與社會資源連結的學習機會，期待為大學生們及社會帶來更多創新的實踐機會。

(中國時報)