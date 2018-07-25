百億中元商機 量販今開打

2018年07月25日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

家樂福阿舍乾麵普度箱，15包裝，原價279元、特價189元。（家樂福提供）

愛買獨家可樂果拜拜箱72g x 6包，原價119元、特價109元。（愛買提供）

家樂福天生好米月之米2kg，來自花蓮富里的好米，原價199元、特價99元，5折。（家樂福提供）

家樂福今年中元節廣告「平安幕後」走溫馨路線，用舞台劇手法表現默默為親友祈禱，闡述平安就是福。（家樂福提供）

家樂福卡滋格子脆超大容量分享包（左起），原價115元至129元、特價99元；曾拌麵中元普度版-麵麵俱到，4種口味，原價599元、特價499元；好麗友烏龜玉米脆片160g，原價129元、特價99元；模範生點心餅超激組合箱808g，3種口味，原價390元、特價279元。（粘耿豪攝）

8月25日中元節是量販暑假最大檔期，今（25日）起至8月28日祭出萬件商品下殺或千萬元回饋金，1個月要搶百億元商機。家樂福泡麵、飲料、米、油、餅乾、罐頭等超過4萬件商品4折起，箱裝和各品牌綜合分享包皆增1成，有百元有找、買一送一等優惠。

家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示，有56家量販、64家便利購超市與線上購物，全台門市超過120個是家樂福最大的特色；且順應消費習慣改變，今年線上購物首次開賣澎湃組，31日前早鳥優惠滿2000立折200，不分溫層滿800元免運費，也因多數便利購24小時營業，量販店去年中元改為只延長營業至凌晨1時。

今年主打夯品有曾拌麵、KiKi拌麵和阿舍乾麵等領軍的乾拌麵，數量較去年倍增為20多款；首見花東米、一等米打5折、殺到99元；年輕和健康族群愛的進口日韓零食、茶飲、氣泡水、堅果類業績逐年成長，卡滋格子脆、好麗友烏龜玉米脆片、韓國小雞麵、日本模範生點心餅人氣都旺。再加上中元前10大熱銷品如愛之味牛奶花生、黑松沙士、統一肉燥包麵、泰山八寶粥、鱈魚香絲等穩住基本盤，業績預估可較去年增2成，挑戰百億元。

愛買50款人氣餅乾大包裝49元起，獨家販售可樂果、旺旺慶讚中元拜拜箱；150款泡麵買一送一起、乾拌麵新品增6成，還引進整碗可微波的辛拉麵。聯手18家銀行、3家行動支付現金回饋2500萬元，金額是歷年最高；27、28日與8月3日、4日HAPPY GO會員獨享單筆滿2000享9折，最高送700元；新增的LINE Pay有獨家優惠，最高回饋Line Points 228點。

(中國時報)