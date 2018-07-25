2018年07月25日 04:11 中國時報 文／衣若蘭

親愛的小琪： 妳那邊的母親節如何度過？這一天，我相信妳肯定非常思念年邁的母親、白髮的婆婆、親愛的姊妹與未成年的女兒。同樣的，他們在這個日子，也很想再次感受你的存在。

今年母親節我帶著小娃回台北東區和阿嬤歡度。小娃看到幾棟時尚的通天大樓，不禁驚嘆；在徒步區欣賞街頭藝人表演，也看得目瞪口呆。猶記幾年前，我推著娃娃車在誠品書店閒逛，曾跟小娃一起觀看過書法特展的開幕式與世界風景攝影展；有一回推著破舊的「恩典牌」娃娃車入貴婦百貨內的高級西餐廳用餐，似乎還遭到側目。如今，小娃成了一個天天爬樹望海的鄉下孩子，我也樂意離開那個以名牌包包當「姓名掛牌」的商業區。

夜裡的信義區，如夢似幻，燈光閃耀如美鑽。黑暗中不易看到霧霾，行路人悠閒地走晃，殊不知，此刻全國空氣汙染最嚴重的地區，就在這裡，指數高達122。是的，我已經習慣出門前查空氣品質（AQI）了。高樓阻礙了空氣流通，如此悶熱的環境，居民與商家怎能不開冷氣？節能減碳到底該如何做？

電力帶給我們享受是立即的，但這般「理所當然」的背後，有太多過去不為人知的慘痛代價。如今各地都在研究燃煤發電廠與空氣汙染、人民健康之間的關係，歐盟環境部（EEA）在最新報告指出，燃煤發電廠是歐洲空氣汙染的元兇。歐盟也有共識，2020年以後不再興建任何燃煤電廠，而最近匈牙利、義大利和羅馬尼亞等國因為控制空汙不利，更被告上了歐洲法庭。我們的寶島呢？

走在車水馬龍的街道，我這個「老台北」卻戰戰兢兢，因為最新的研究已經指出，PM2.5細微懸浮粒會經由血液、皮膚將重金屬留置人體，造成不只是肺部等癌症。而台灣在OECD國家中，兒童致死率為第二高，死因竟然是癌症!

小娃進城後有幾分興奮，於是我問她：「妳喜歡住在信義區還是深澳？」

她毫不考慮地說：「深澳～」。 「為什麼？」

「因為這裡看不到海。」

希望有智慧的台灣人，能疼惜島國的天空與周圍的海洋，讓我們誠心當大海的好兒女。

(中國時報)