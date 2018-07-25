2018年07月25日 04:11 中國時報 鄭廷暉

從轉角翻身而出後，率先進入眼簾的，是一顆顆受風而起的白色燈籠。

與春宵同款的圓鼓式，頂底粘以黑棕色立紙環裝飾；墨書題字尚遠而難識，用以收納壓疊的摺紋倒因飛擺及光映而遙仍見晰，如同下底垂出的白色絨線，應風款擺，隨燈旋轉，絲絲縷縷，條理分明。在夜晚的陰暗巷道裡，格外亮明、惹眼。謐而不熾。

彷彿深海裡的浮光螢蟲，以悠慢的游勢，畫綴出夜在深眠裡的柔軟鼾勢，夜的睡容，是以脫離漆暗的駭怖，顯露以一種輕盈水性的晃曳，溫柔，祥和，寧謐。令人不禁投以嚮往、沉醉、童稚的步趨與凝視。忘卻孤身擅闖陌生巷弄的惴慄，以及一路以來，門破瓦殘，空無人煙，燈色俱暗，為狼狗逡巡的寂景。

僅只是緩步趨近，目不遊移，彷彿燈籠以外的世界，皆浸沒入暗裡成為背景。

彷彿整個五體所在所感，皆為噬沒入深海，無光無際，唯剩那被點燃的原始趨性。

以至於，是直要到字跡隨步從光暈中愈顯銳利，顯露悼念哀語的原形，視目所見，才是平房，才是矮牆，才是圍置開敞木矮門的祭花，才是堆放牆邊的奠禮。

才是死亡。

才是來自另一個世界的誘引。

總是會這樣的經歷，一次擅闖，一次不自覺的步趨，一次彼世宛如燈籠魚的勾引。

然而你絲毫不驚怖駭懼，反倒高拉衣領，莞爾又再邁進。你知道這樣的經歷本身，就是詩意。

(中國時報)