賴揆市長任內 重大工程！南鐵東移大埔翻版 迫遷害死人

2018年07月26日 04:11 中國時報 曹婷婷 、 張理國 ／綜合報導 ／綜合報導

行政院長賴清德在台南市長任內最重視的台南鐵路地下化工程，6年來屢遇抗爭，現更驚傳住在用地徵收區旁的65歲「被拆遷戶」曾姓婦人，疑因憂心工程危及自家房子而「間接受害」，20日喝清潔劑自殺身亡，台南市政府第一時間澄清曾婦非拆遷戶，自殺與南鐵案無關，但家屬透露，曾婦生前憂心房子被拆，曾吐露輕生念頭，可能為此鬱鬱寡歡，走上絕路。

賴揆市長任內 重大工程

賴清德得知消息表示，他心疼且惋惜，也向家屬致哀，相信市府必能查明事件來龍去脈並向大眾說明。

苗栗大埔張藥房事件殷鑑不遠，屏東縣議員蔣月惠爆哭事件再次引發民眾對迫遷事件關注，台南鐵路地下化工程傳出住在用地徵收區旁的住戶自殺身亡的不幸事件，此次的反迫遷怒火恐怕燒到當初反對迫遷最力的民進黨政府。

賴清德擔任台南市長時，將台南鐵路地下化視為解決平交道事故的重要工程，因323戶民宅面臨拆除，反拆遷戶自2012年起組成自救會，因抗爭不歇，原訂2017年完工，卻延宕至去年才動工。

6年抗爭不歇 去年動工

反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉25日在臉書發文「有一位反南鐵居民因承受不了壓力自殺身亡，賴清德對媒體說南鐵居民被徵收是幸福的！但抱歉，自救會已非常努力就是想避免這種悲劇。」他說，曾婦雖未曾跟自救會接觸，「但今天這個結果就是台南市政府長期恐嚇南鐵沿線居民造成的悲劇。」

曾婦自殺消息傳開後，台南市府火速澄清曾婦不在鐵路地下化用地徵收範圍內，也不是地下化反對者，市府地政局與都發局昨天下午4時緊急舉行記者會，再次強調曾婦住家不在鐵路地下化徵收範圍，婦人也非反南鐵成員，定調「婦人自殺與鐵路地下化無關」，市府強調，之前幾次說明會，曾婦在女兒陪同下到場，沒有提出任何疑義也未持反對立場，將全案與南鐵案做切割。

陳致曉炮轟台南市政府玩弄文字遊戲，他說，曾婦夫逝、女兒都已嫁人，經濟狀況不好，該住戶雖非「被徵收戶」，但因該建築物部分被徵收拆除後，會危及結構安全，曾婦可能成為「被拆遷戶」，再者，因該住戶「非被徵收戶」，所以過去幾年沒收過政府通知，沒有機會對外表示反對南鐵案，「非常不幸的是，該居民以自殺表示處境。」

憂心房子被拆 婦人自殺

他也抨擊，該住戶為「被拆遷戶」卻非「被徵收戶」，為求補償而向政府申請一併與鄰居徵收，卻遭政府將其困境解讀為「請求徵收」，非常不道德。

不少網友昨天也將南鐵案婦人自殺，跟苗栗大埔案畫上等號，批評政府強制拆遷，有網友認為「這不會是最後一件，尤其是無法獲得資訊的住戶，或老人家，經濟弱勢會是最危險的一群人。」

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)