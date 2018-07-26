美西屋核外洩 鈾汙染超標1300倍

2018年07月26日 04:11 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯邦核能規範委員會昨日證實，南卡羅萊納州西屋公司核能發電用核燃料棒生產廠鋼筋水泥地板破洞，導致放射性鈾外洩，不過南卡公共衛生官員表示，外洩的核幅射物質不致對水資源的供應構成威脅。但放射性鈾已汙染廠區下方土壤，其程度約為一般土壤環境中鈾含量的1300倍。

南卡當地媒體報導，美國核能規範委員會說，南卡州首府暨該州最大城哥倫比亞市南邊的西屋核燃料生產廠，鋼筋水泥地板出現8公分破洞，放射性的鈾經此外洩。美國核能規範委員會7月12日獲知，發現該破洞深達2公尺。

美國公共衛生與環境管控部指出，放射性的鈾是用來製造核燃料棒，不認為放射性鈾已洩漏出廠區，且未威脅到水資源的供應。不過，美國當局仍在等待西屋完成地下水相關檢驗。

廠區地板破洞 深2公尺

美國《國家報》則直指，此次事件已造成里奇蘭郡（Richland County）一個區域的土壤遭到汙染，該報更稱該廠汙染地下水近35年。相關地下水檢測完成後，將可確認汙染了土壤的放射性鈾是否進入淺層地下水，從而滲入南卡中部康加里河的多條支流。

根據美國核能規範委員會的紀錄，其汙染程度約為一般土壤環境中鈾含量的1300倍。反核人士克雷蒙斯追蹤這起事件，強調政府相關部門應該對外解釋清楚，汙染究竟持續了多久，同時也應明白告知大眾，有多少核幅射物質外洩。西屋核燃料廠距康加里國家公園僅數英里，該地以擁有廣大的河川沖積平原、溼地著稱。

恐汙染地下水 滲入河流

克雷蒙斯說：「假若有未知數量的放射性鈾進入地下水，將是極重大的安全憂慮。」根據美國疾病控管及防治中心的資料，水中的鈾含量若超量，可能導致飲用者腎臟受損。若曝露於放射性鈾之下，也會增加罹癌風險。

美亞特蘭大市核能規範委員會發言人漢娜說，西屋放射性鈾外洩事件似乎並未擴散到廠區以外，這起事件是「非常在地化」的汙染案。不過她也表示，核能規範委員會將持續調查，以究明更多事實真相。

西屋公司兩年前即曾因該廠防治空汙裝置中鈾累積過多，而將部分廠區關閉。2017年，一名員工遭有毒溶劑噴灑，廠方被迫採取必要除汙措施。美核能規範委員會今年也糾舉該廠，未確實施行適當程序，以防止突發的核幅射物質外洩。

(中國時報)