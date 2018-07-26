星火燎原 燒掉東亞青運主辦權！新聞透視－公投炸了鍋 兩岸無互信難解

2018年07月26日 04:11 中國時報 陳柏廷

國民黨籍北市議員參選人游淑惠在臉書指出，早在2個多月前，中華奧會祕書長沈依婷就公開預警，國際奧會來函表示「不會核准名稱更動」。（摘自游淑惠臉書）

台中舉辦「東亞青運」遭取消，北京將導火線指向東京奧運正名公投。其實，公投只是星星之火，如今卻燎原兩岸，民共沒有互信，很多舉措立刻被以「放大鏡」檢視。只是台獨人士這些作法難成大事，連帶害苦一堆無辜的台灣運動員。

難成大事 害苦台灣運動員

東亞奧會取消台中舉辦「東青亞運」消息曝光後，相關議題不只在兩岸輿論「炸了鍋」，更成為民共雙方針鋒相對的引爆點。蔡政府一天三次談話，指責北京蠻橫干預，北京當局也不甘示弱回擊，批評民進黨當局縱容公投，才是事件始作俑者，大陸是被迫出手示警。

其實東奧正名公投，只是一小撮獨派人士所為，根本難成大事，只能算是「星星之火」；但正是這把星星之火，一發不可收拾，不只燒掉台中期待已久舉辦東亞青運的機會，更活生生地燒出民共毫無互信基礎的真實窘境。

東亞青運主辦權丟失，以及「東奧正名公投」議題的發酵，就是民共沒有互信最好的例證。也因如此，蔡政府即使一再澄清沒有主動推動相關公投，就算說破了嘴，也難以得到大陸方面的信任。

民共沒有互信，為防範未來風險，杯葛台中「東亞青運」，就成為北京當局不得不出手的選項。當前民共官方零溝通情況下，很多事情就容易被用「放大鏡」檢視，甚至先入為主，而心證已成，當然「跳到黃河也洗不清」，更遑論高雄市議會民進黨團，還曾公開表明要助推正名公投。

小事變大 陸回擊出手預警

更長遠來看，民共沒有互信，兩岸關係就很難出現轉圜曙光，而兩岸僵局難解，像東奧正名公投這類事件引發台海情勢更加緊張，就會層出不窮。過去，國共之間「大事化小、小事化無」的情形已不復見，取得代之的是，民共「小事變大、大事燎原」的惡性循環。

兩岸政治紛紛擾擾，倒楣的往往是無辜老百姓。過去台獨勢力推動統獨公投，經常是雷聲大雨點小，其實這次東奧正名公投恐怕也不例外，但在兩岸關係惡性氛圍下，苦練多年台灣運動員賠上青春與汗水，成了「東亞青運」事件中的最大受害者。

(中國時報)