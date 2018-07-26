小英強調無分藍綠 申復到底

2018年07月26日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 王正寧 、 陳世宗 、 黃國峰 、 吳堂靖 ／綜合報導 ／綜合報導

東亞青運被迫停辦，蔡總統昨發表談話指出，這是台中的國際體育盛會，這件事無關藍綠，一切是為了體育、為了台中、為了台灣。很多選手一生只有這一次機會，他們的權利不該被剝奪，「我們會根據合約，據理力爭，申復到底」。

蔡英文在民進黨中常會後發表4點談話，一，首屆東亞青運由台中市胡志強前市長申辦，現由林佳龍市長接續工作。也就是說，這是一場台中的國際體育盛會，這件事無關藍綠。二，為準備盛會，不只台灣選手，來自9個國家地區、2000多位青年選手，正全力苦練，只為在賽場爭取榮譽，他們的權利不該被剝奪；三，中央會全力支持台中市府和中華奧會，為選手發聲、爭取他們應有的機會；四，請台中市政府和中央相關單位，針對場館整建、賽會規劃準備工作，不要延宕下來。希望參賽的選手們，不要因此受到干擾，保持訓練步調。

台中市長林佳龍昨表示，為捍衛年輕選手參賽權，市府已請法制局研擬申復文件，預計今天提出，並與專家學者研究向國際體育仲裁法庭提仲裁。他說，台中籌備東亞青運3年多，進度符合預期，東奧會執委會也定期到台中檢驗籌備進度，粗暴取消主辦權，傷害最大是運動員；大陸認為台灣政府縱容公投，但這是進行中的提案，尚未決定，用此懲罰台灣無法接受。台北市長柯文哲認為，北京不了解台灣社會，這件事是不智行為，他不希望兩岸愈來愈緊張。

林佳龍說，依奧會相關程序，應在開會前60天就發開會通知，台中市未被邀請就被判死刑！雖然提申復送還是給東亞奧會，可能球員兼裁判，但不放棄任何可能性。

國民黨主席吳敦義昨除表示震驚外直言，恐怕問題就在兩岸。他希望台中市長參選人盧秀燕能敦促相關單位，包括奧委會等盡力申覆，盼能失而復得，讓台中市不要錯過這機會。

(中國時報)