紀政直言「台人告密 非常生氣」

紀政（右）25日召開記者會表示，對我東亞青運主辦權遭拔，傳由中華奧會前國際組長姚元潮（左，摘自姚元潮臉書）向國際奧會密告，她感到非常生氣。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

大陸取消台中舉辦首屆東亞青運，「2020東奧正名公投」發起人之一的紀政昨表示，竟因中華奧會前國際組長姚元潮向國際奧會（IOC）通報民間團體推動，導致大陸下重手。昨紀政說，「我非常生氣，難道生活在台灣的親愛同胞，對於這塊土地擁有的自由民主，沒有共識嗎？」

1931年生、現年88高齡的中華奧會前國際組長姚元潮，是本月13日在臉書承認，他於4月12日投書IOC主席巴赫，告知台灣正進行東奧正名公投，他擔心這樣做將違反1981年《洛桑協議》規定，中華台北可能被IOC中止會籍。

民進黨立委張廖萬堅、黃國書昨開記者會，紀政對姚元潮「告密」萬分不解說，「難道他對台灣民主社會，人民享有的權力不清楚嗎？」她說，我們是民間社團推公投，姚對民主初步權力應去了解。

黃國書說，按照國際奧會憲章，取消主辦權力只有兩情況，一是財務出問題，二是政治動亂。「台中市政府違反哪個規定？」他們理由是台灣推動東奧正名公投，但這是民間發起，與台中市府關係是什麼？

如因爭取東奧正名，導致台灣選手無法出賽該怎辦？紀政不滿直言，台灣可辦很多國際性賽會，只要任何地方政府願支持，台灣少不了辦運動會機會。

姚元潮在臉書以自身過去經驗指出，IOC曾發文嚴重警告，若我奧會再違反《洛桑協議》規定，處分可能就是中止我國奧會會籍，他提醒對東奧正名不可不慎。

中華奧會副主席蔡賜爵證實，國際奧會是在收到姚元潮投書後，5月3日發函中華奧會，表達不支持中華台北奧會改名的立場。

姚的一位與黃姓友人透露，姚軍人出身，官至海軍上校，透過苦學奠定英文基礎，曾在國防部受嚴格外語訓練。退役後在已故中華奧會祕書長湯銘新引荐下，進奧會服務14年，1995年退休，後轉任大專體總英文祕書。

(中國時報)

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