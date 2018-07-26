正名全台皆知 算祕密嗎

2018年07月26日 04:11 中國時報 廖德修

原訂明年8月舉行的首屆台中東亞青運被EAOC決議停辦，眼看事情越鬧越大，東奧正名公投團體把矛頭指向中華奧會前國際組長姚元潮，認為是因他投書「檢舉」、「告密」，才讓事件曝光，導致東亞青運停辦，這種說法其實像是「只許州官放火，不許百姓點燈」。

東奧正名團體一路走來敲鑼打鼓，唯恐天下不知；既要在2020年東京奧運尋求為台灣正名，諸多動作外界無不看得清清楚楚，還需有人去「告密」嗎？不管姚元潮是否曾在奧會擔任什麼職位，難道他不投書，國際上就完全不知有正名公投這回事？如今硬要把東亞青運停辦一事歸咎於他，無異是卸責作法。

至於東奧正名公投如果通過，會引起什麼後果？擔任發起人的紀政，曾參加過1960-68年三屆奧運，應很了解，那段期間為了護奧會會籍舉國上下所做努力。當時由於國際壓力，「台灣」會被硬加在中華代表團名稱中，這其實是一種矮化，如今卻被正名團體奉為圭臬。

後來的《洛桑協議》確立「中華台北」名稱與參賽模式，即使不能讓全部國人滿意，至少確保接下來30餘年運動員的表演舞台。如今豈能以一句「正名」為理由，就將前人努力棄之如敝屣？

奧會人士表示，加入國際奧會一項具體條件是聯合國或國際紅十字會會員，如今台灣兩者都不是，幸好先前已加入。如果將來公投通過須改名，等於重新申請入會，就好像人家並沒要我們走，卻硬要開門出去，等到想再進入時門已上鎖，恐將後悔莫及。

此外，公投正名團體認為比賽還有很多，當然國際賽事不止亞運、奧運與單項錦標賽，但若自動放棄這些頂尖賽事，反而參加或舉辦一些層級較低邀請賽，這樣會比較好嗎？體育界都不敢苟同。

(中國時報)