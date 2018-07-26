國台辦指「公然挑戰奧運模式」

2018年07月26日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／台北報導 ／台北報導

大陸國台辦昨表示，民進黨當局執意縱容台獨份子推動「東奧正名公投」，公然挑戰「奧運模式」，台中主辦權遭取消，民進黨和推動公投的「台獨」勢力難辭其咎。「混淆視聽、轉移視線無濟於事，他們要對自己言行承擔全部責任。」

大陸國台辦主任劉結一昨在「中直黨建網」發署名文章稱，民進黨當局不斷製造事端、台獨勢力蠢蠢欲動、外部干擾因素明顯增多、台海形勢更複雜嚴峻情況下，任何時候、情況都絕不含糊、絕不動搖地確保對台大政方針不折不扣得到貫徹、執行。

陸委會昨發聲明表示，公投是人民言論自由，大陸的舉動顯現對台灣民主程序的漠視與無知。

大陸國台辦發言人安峰山指出，東亞奧會決定取消東亞青運，原因在「台獨」份子在民進黨當局縱容下推動所謂東奧正名公投，公然挑戰奧運模式，使運動會面臨極大政治風險和政治干擾。

安峰山強調，大陸歷來反對以政治干預體育，對所謂「正名公投」挑釁，多次表達堅決反對立場。國際奧會也高度關注，並致函中華台北奧會表明態度，「取消2019年東亞青年運動會是東亞奧會作出的正確決定。」

大陸全國台研會副祕書長嚴峻說，東奧正名公投提案看似只是名稱改變，但理由書內容明白表示，現行「中華台北」模式，讓台灣選手無法「以反映領土範圍和傳統」名稱參加奧運，實質指向台灣「國土」只有台澎金馬，已涉「領土變更」，明顯違反台灣公投法規定。

嚴峻表明，民進黨當局應能掌控中選會，卻罔顧規定，當初讓公投立案通過已明顯放水，又放任走到連署階段，根本很難自圓其說。

北京聯合大學兩岸關係研究所長朱松嶺直言，東奧正名公投即使通過，也不會得到國際奧委會承認，可能讓未來台灣承辦國際賽事的資格都會被重新審視，最終受害的還是台灣。

(中國時報)