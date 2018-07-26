藍批民進黨徵唐儀靜選南市議員

2018年07月26日 04:11 中國時報 周毓翔 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

台南市前議員唐儀靜因先前車禍撞死人的官司被法院判處緩刑4年，並交付「保護管束」至2019年9月，6月唐儀靜向法院爭取免除執行並獲准，隨即於7月初被民進黨以「徵召」方式取得提名資格。立院國民黨團書記長曾銘宗質疑，台南高分院是否配合政治操作而刻意放水、包庇？司法院應予釐清，監察院更有必要介入調查。

疑法院放水 籲監院調查

2011年4月唐儀靜駕車行經長榮路地下道時，因超速撞上騎機車的石姓婦人，兩周後石女不治。在法院審理過程中唐儀靜否認犯行，一審依過失致死判刑8個月，2015年二審法官審酌雙方和解，則給予緩刑4年，緩刑期間交付保護管束。

曾銘宗表示，唐儀靜的緩刑截止日是2019年9月，但她隱匿仍在保護管束期間的事實，參與並通過民進黨台南市議員第六選區初選，遭人檢舉才喪失提名資格，孰料她積極向黨內爭取，表示自己可以解決保護管束這件事，果不其然，6月間唐儀靜透過台南檢方向高分院聲請免除執行保護管束，法官也迅速在7月裁定免除其保護管束的執行，民進黨主席蔡英文就在中常會上親自提案，直接徵召唐儀靜代表民進黨選安南區議員。

短短1個月 戲劇化轉折

曾銘宗質疑，唐儀靜從被取消提名、聲請提早結束保護管束成功到再獲徵召參選，只經歷短短1個月，戲劇化過程令人匪夷所思，也讓人合理懷疑背後經「高人」指點，進而讓執政黨的政治黑手伸入司法。

曾銘宗質疑，一般聲請提早結束保護管束這種處分，要多久才會准駁？獲得裁准機率是多少？台南市1年有多少件這種案件？如果一般人很難獲得提早結束保護管束的機會，唐儀靜卻可以，這其中豈是一句依法行政或者巧合可以解釋？呼籲司法院應對外具體說明以昭公信，監察院應調查是否有人涉及行政不法。

管束期已滿 綠稱可參選

民進黨中央指出，唐儀靜原本初選時就已過關，但她曾在2011年4月駕車超車時與機車擦撞，導致石姓女騎士傷重不治而被依過失致死罪判緩刑4年，緩刑期間要保護管束，因保護管束尚未期滿，因此民進黨取消提名她擔任公職參選人。

不過，在7月18日的中執會中，有提出法院提供的公文，證明唐儀靜的保護管束期已滿，仍具參選資格，因此順利通過徵召她參選的討論案。

(中國時報)