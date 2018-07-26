唯恐屋被拆 曾婦鬱卒走絕路

2018年07月26日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

65歲曾姓婦人房屋雖未被徵收，但全社區都籠罩在遲早會被拆的氣氛，曾婦自殺消息傳開後，鄰居感慨稱「死了也改變不了什麼！」面對悲劇，家屬低調吐露，「她不識字，唯恐房子被拆，望著政府公文一天到晚在擔心……終鬱卒走絕路。」

曾姓婦人20日下午在家喝清潔劑自殺，事發當下，她一度致電親人，曾婦女兒趕緊報案，警方獲報趕往，雖緊急將其送醫搶救，仍無力回天。

家屬昨天面對媒體，雖懇求不要曝光，否則家人也會想不開，卻也不諱言，曾婦自殺就是太操煩不知道房子會變怎麼樣？「她不認識字，看著公文也不知道如何處理，一收到就打給女兒，成天煩惱而發生遺憾。」

警方第一時間稱死者女兒製作筆錄時，曾提及母親自殺跟南鐵案徵收有關，可能長期因此鬱鬱寡歡而想不開，但警方後來改口稱，由於死者未留下遺書，無法證實自殺原因是否與此有關。

台南市政府地政局指出，婦人居住品字型的公寓為3棟大樓組成15戶社區住宅，其中，2棟10戶屬鐵路地下化施工範圍，需要徵收，有9戶已申購照顧住宅。曾婦在內5戶雖非拆遷戶，但因部分住戶擔心連棟房屋拆除恐危及房屋結構，市府也已委託土木技師公會鑑定，報告預計8月出爐。

市府強調，鐵工局展現誠意，屆時這5戶房屋即使無安全疑慮，住戶若願出售，鐵工局也會依市場行情進行協議價購。地政局估算，一旦房子拆除，曾婦可獲73萬元土地補償、房子徵收費用260多萬元，一共330萬元。都發局強調，每位拆遷戶基準條件不一，但以補償費拿來購屋，應負擔得起。

針對整起事件，市府強調表達關切與遺憾立場，但也要譴責有心人士刻意扭曲事實；市府表示，面對令人難過的意外事件，只要稍具良心者，都不應該做如此不負責任、不道德連結。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)