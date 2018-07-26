南鐵東移 驚爆婦人自殺亡！透視》人命無價 南市府缺同理心

「今天拆大埔，明天拆政府！」2013年苗栗大埔案發生時，這句喧騰一時的口號儼然是居住正義的代名詞，時任民進黨主席的蔡英文更曾親赴張藥房老闆張森文靈前上香說「這個悲劇，政府要負最大責任」。大埔案殷鑑不遠，台南驚傳婦人疑因憂心南鐵地下化工程危及住家而自殺，台南市政府急於切割死者非用地徵收戶，批判反南鐵東移全線自救聯合會會長陳致曉「不道德」，力道之強與姿態之高，完全缺少同理心。
儘管台南鐵路地下化工程具有縫合城市的功能，但6年來抗爭不斷其來有自，行政院長賴清德在擔任台南市長時，雖親自走訪住戶溝通，仍無法化解部分徵收區住戶的反對意志，畢竟，住了多年的舊房子即便不夠美輪美奐，卻承載了住戶的生活軌跡與生命紋理。
自救會成員始終被市府視為「一小撮人」，以南市府登記有案的鐵路照顧住宅換算，符合鐵路地下化專案登記照顧住宅的拆遷戶共285戶，扣除30戶無購買意願，已有215戶登記完成選位，約占符合申購資格戶中84％，以此類推，抗議者確實是少數。
換言之，在市府的思維裡，取得多數人最大福祉為優先考量前提下，少數人的聲音，確實沒有那麼「被重視」，更動輒被貼上刁民標籤，拆遷戶尚且如此，何況是不屬於拆遷範疇的心聲，曾婦的心聲，想來不知從何說起，即使說了，也恐因非拆遷戶，被歸類為無足輕重的一分子。
曾姓婦人自殺消息傳開後，市府第一時間不是謙卑訴情、委婉釋疑，而是強調該民眾不在台南鐵路地下化徵收範圍之內，也不是台南鐵路地下化反對者，並鏗鏘有力抨擊特定人士扭曲事實，凸顯人命價值，在網友口中台南這個「神的國度」裡，不及南鐵地下化工程重要。
南鐵案與苗栗大埔案，甚至台灣各地的迫遷案，都透露了一個事實，「反迫遷」對政客而言形同廣告詞，但人命無價，不該是被秤斤論兩計算的政治話術。
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(中國時報)