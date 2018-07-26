鐵改迫遷戶心酸 蔣月惠咬出真相

2018年07月26日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

配合台鐵屏東新站工程完工，屏東縣政府啟動周邊開發計畫，預計拓寬光復路、建民路及公勇路段，但徵收土地引發民怨反彈，首波拆遷的公勇路民宅，因屏東縣議員蔣月惠的驚天一「咬」，咬出外界對此案關注，也讓輿論重新思考，在城市發展與居住權的天秤兩端，到底孰輕孰重？

蔣月惠指出，因都市計畫變更進行道路拓寬，但居民鄰近建國市場，底層百姓多從事小生意維生，政府雖提出補償計畫，不管是否足以遷移他處購地或重新生活，光就人民對土地的感情，就須審慎處理。

一邊是關注城市未來發展的依法行政，一邊則是守護世代居住的土地正義，但除了反對戶，還有已經拆遷的同意戶等著後續工程完工才能恢復生活；有人評論，分別站在天秤兩端的拉扯對抗，如何找到平衡點才能得到解答。

縣府於2017年8月公告拆除後，持續與住戶展開溝通協調；屏縣府觀傳處長黃建嘉強調，拆除的前提是取得住戶同意，若未正式拿到住戶同意書不會拆。

屏東縣長潘孟安表示，整起道路拓寬工程經費從原本1.8億元提高至3.47億元，僅2700多萬元用在拓寬工程，剩餘3.2億元全是土地徵收及補償金，「這都是溝通過後的結果」，因認為居民的反映有理，才會提高收購金額，這些都編制預算書經縣議會通過，全程透明。

(中國時報)