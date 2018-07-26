撩妹文拚選票 柔情牌甜滋滋

2018年07月26日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

「撩選民」正夯！自從網路論壇推出古人、科學家撩妹圖引發熱議後，不少縣市首長參選人都競相推出「政策撩妹文」，打算在生死殊途的選戰中打「柔情牌」。部分參選人的撩妹文脫離不了「政策牌」，但也有些是自嘲或運用諧音，甚至藉此攻擊對手，替選民增加許多趣味。

撩妹文風潮起源於上周有網友將微博上的「古人撩妹文」做成圖片，分享在網路論壇Dcard，由於結合大家熟知的歷史典故以及類情書筆法，瞬間爆紅引發各社群網站轉載。看見網路熱潮，加上年底選戰逼近，不少縣市長參選人也po撩妹文，打算「撩選民」。

丁自嘲 為了妳等一輩子

國民黨台北市長參選人丁守中因先前4次表態參選台北市長，但都在初選時落馬，這次第5次參選終於出線，被外界稱為「20年磨一劍」。搭上撩妹文的潮流，丁守中也po圖自嘲，「為了市長可以等20年，為了妳可以等一輩子。」

國民黨新北市長參選人侯友宜上周公布一張手比愛心的照片，撩妹文結合自己的名字與「友誼」的諧音，寫下「我想給你的不只是友宜，是牽起我們好日子的厚友誼」。

民進黨台北市長參選人姚文智的撩妹文則都是他一系列的大頭照，除了講述自己的政策，也趁機暗酸柯市府施政不力，如「團隊少一個學姊，我覺得可以。人生少一個你，我覺得不行」、「遇見你，我的心像內湖交通一樣糾結」、「拆掉機場是為了不讓你輕易地離開我。」

陳其邁 要當選民新灣區

民進黨新北市長參選人蘇貞昌則po出7張他過去在台北縣府的建設，並在撩人字眼中結合過去的政績，頗有畫龍點睛味道，比如「我建造了一個漁人碼頭，只為了釣到你的心」、「在我心裏，畫了一塊屬於你的板新特區」、「沒關係你可以像石門的風箏越飛越高，我的手一定會把線抓得更牢」。

此外，民進黨高雄市長參選人陳其邁則在臉書po上亞洲新灣區的圖，並附上撩妹字句「別再漂浮不定，我是妳專屬停靠的新灣區」。

李進勇 修路通往妳心田

雲林縣長李進勇也用撩妹文打政績牌，如「為了通往妳心田，這些日子以來，我修繕了52萬多公尺的農水路」、「我願化作路燈，受那風吹雨淋，只盼從我眼前，見你平安歸巢」，向縣民真情告白。

(中國時報)